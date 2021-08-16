美國日增10萬確仍列中風險　港府捱批多日　周五終提升至最高風險

外傭從疫情嚴重的美國回港獲減檢疫日數，惹起專家群起批評。政府今日（16日）終公布，本周五起再列15個地方為高風險地區包括美國，只有接種疫苗的港人可以回港，而且要完成接種疫苗。高風險地區將會有25個地區。
▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼
政府表示，多國確診數字短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後病毒傳播仍然死灰復燃，對本地疫情防控造成重大挑戰，決定提升16個疫情嚴峻的海外地區的風險組別。
本周五（20日）凌晨零時起，有15個地區從中風險B組別躍升至高風險A組別：
美國、孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。
要從高風險組別地區返港部份條件：
．只有完成疫苗接種的港人
．登機前72小時內有新冠病毒檢測陰性證明
．回港後在檢疫酒店隔離21日
▼確診外傭居赤柱村道CARMELIA獨立屋▼
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▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼
澳洲就從低風險C組別升至中風險的B組別
要從中風險組別地區返港部份條件：
．非港人必須打針來港
．完成接種疫苗者檢疫期減至14日
．完成接種疫苗並驗出抗體者，檢疫期減至七日
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