確診外傭寄血樣本回港化驗抗體　涉事化驗所自爆由私家診所轉介

居於赤柱獨立屋Carmelia的美國返港38歲外傭日前確診，並帶有L452R變種病毒，事件揭露當事人在美國抽血，再寄樣本回本港化驗所進行血清抗體檢測，以取得陽性報告後可大減酒店檢疫三分二至7日。

為這名外傭化驗樣本的化驗室「栢立醫學化驗所」回覆查詢時表示，涉事之的血液樣本並非由外國直接寄往栢立醫學化驗所，而是先寄到本港私家診所，再轉交化驗所，當時化驗所根據既定程序，核對轉介信的個人資料，一般情況下不會向醫生查詢每個樣本的來源地。栢立未有披露私家診所是哪一間。



▼確診外傭居赤柱村道CARMELIA獨立屋▼



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栢立：不會問測試樣本來源地

第12032宗個案是該名38歲外傭，栢立醫學化驗所回覆指，這宗個案的血液樣本並非由外國直接寄往栢立醫學化驗所，而是化驗所從本港私家診所收回樣本，當時根據既定程序，核對轉介信的個人資料，其後進行化驗。

栢立指在一般情況下，不會向醫生查詢每個新冠病毒抗體血液測試樣本的來源地，只會核對醫生轉介信中的資料。化驗所強調，從未收過亦將不會收取沒有政府合資格之醫生轉介信的非香港及海外個案。

為這名38歲外傭化驗樣本的化驗室「栢立醫學化驗所」稱涉事之的血液樣本並非由外國直接寄往栢立醫學化驗所。 （栢立醫學化驗所網頁圖片）

政府上周五始提醒須本地抽血

化驗所並稱，業界及醫生事前並不太清楚政府的要求，至上周五（13日）接獲政府電郵，當局提醒化驗所只能接受本地採樣的血液樣本，「作為香港政府認可之新冠抗體測試化驗所，我們定必遵守有關守則和標準作業程序去處理及跟進每一新冠病毒抗體血液測試個案，相信以後可避免同類事件發生。」

化驗所續指，日後只會接受：



1. 由香港註冊醫生或醫院轉介之個案，並附有醫生轉介信 或



2. 合資格、政府認可之醫務化驗所及醫務中心轉介個案等等



3. 如其他沒有醫生轉介信之個案，必須親身於柏立化驗所進行驗血，絕對不會接受非本地及海外個案

