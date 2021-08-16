收緊瑞士荷蘭檢疫要求　姚思榮：極少歐遊團　料旅客有延檢疫準備

全球疫情反覆，港府今日（16日）宣布，收緊16個海外地區的檢疫要求，包括荷蘭、瑞士、法國等地。本港早前有旅行團籌辦歐遊團，旅遊界立法會議員姚思榮表示，受限於現實條件，僅少數歐遊團成團，亦相信團友報名時，早已有心理準備，回港後要隔離一定日數，故相信對業界影響不大。



政府公布因應疫情發展，收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，新安排將於8月20日凌晨零時起開始實施。

本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

當中，15個海外地區由中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國，回港後在檢疫酒店隔離21日。

至於澳洲，則由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區，完成接種疫苗者檢疫期減至14日，完成接種疫苗並驗出抗體者，檢疫期減至七日

旅遊界立法會議員姚思榮。（資料圖片）

旅遊界立法會議員姚思榮稱，雖然有個別旅行社籌辦歐遊團，但疫情未穩，即使在未收緊要求前，回港仍需隔離，「玩完要返嚟隔離，對出遊意欲有影響」他又指，成團數量非常少，「數字根本不成比例」，參加者以包團為主，如幾個家庭、朋友，目前檢疫日數雖然增加，惟相信團友報名時早已有心理準備，回港後要隔離一定日數，故相信對業界影響不大。

香港旅遊業議會主席黃進達。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港旅遊業議會主席黃進達亦表示，雖然現正值暑假旺季，但受限於現實條件，僅個別旅客報名，「實際出團好有限，可能都係得1、2團」，每團人數約10人內，估計收緊措施對業界影響不大，目前未有接獲求助。

旅居泰國港人胡慧沖稱，目前留在曼谷的港人，主要是公幹、探親因素。（受訪者提供）

至於泰國布吉島自上月起，放寬旅客入境限制，容許來自香港、中國內地、美國和澳洲等66個中低風險國家和地區、完成接種兩劑新冠疫苗14天，以及抵達後病毒檢測呈陰性人士，入境後毋須隔離。

旅居泰國港人胡慧沖估計，或有零星港人「自由行」去了布吉旅行，但目前留在曼谷的港人，則主要是公幹、探親因素。他稱，曼谷疫情嚴峻，多項社交距離措施，如關閉按摩店、酒吧、博物館等已維持了一段時間，市面冷清，但疫情爆發逾年，多數當地人已習已為常。

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