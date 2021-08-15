01消息：減檢疫後確診外傭居所曝光　業主為西九M+董事貝明湄

本港經歷多日本地零確診後，變種病毒再次於社區出現。一名38歲外傭於8月1日由美國抵港，由於已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有血清抗體測試陽性證明，只需在酒店檢疫7日，重新社區第6日（本月12日）所提交的樣本，卻驗出陽性反應，並帶有L452R變異病毒株。《香港01》獲悉，患者居於赤柱村道CARMELIA獨立屋，登記業主為西九文化區M+董事局成員貝明湄（Mimi Brown，全名Brown Amy Buckley），網上公開資料顯示，她報住上址。



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據了解，該名外傭居於赤柱村道60號CARMELIA的1號獨立屋，同一屋苑另有三間獨立屋，1號屋與2號屋為同一業主，由Ercil Alp及Brown Amy Buckley持有。CARMELIA共有4間獨立屋，守衞森嚴，《香港01》記者今日到訪，一直有保安監視。根據地產代理資料，每間獨立屋實用面積約3,275平方呎，有4間臥室、花園及工人房等，有業主放售2億元。

Brown Amy Buckley即西九文化區M+董事局成員貝明湄（Mimi Brown），網上有10年前投資銀行公開信顯示，1號獨立屋為二人報住地址。

據了解，該名外傭居於赤柱村道一間獨立屋，登記業主是M+董事局成員貝明湄（Mimi Brown）（網上圖片）

貝明湄創辦香港Spring工作室

西九文化區網頁顯示，貝明湄是香港Spring工作室之創始人兼行政總監，並自2011至2018年負責其管理工作，工作室現已如原定計劃進入暫休狀態。她現為美國加州Cate School的信託委員，亞洲藝術文獻庫、香港創樂團和哈佛大學Signet Society之董事局成員，也是Para Site藝術空間之顧問委員會成員。她在2018年獲香港藝術發展局頒發「香港藝術發展獎」的藝術贊助獎。

貝明湄的Spring工作室從事開展非牟利藝術和駐留計劃，嘗試推廣藝術的新方式，重點放在藝術家、觀眾和贊助人，曾為無數非牟利機構提供協助，與近200個駐場藝術家及合作夥伴合作。成立工作室之前，她曾在紐約擔任音樂家和作曲家，亦曾是洛杉磯The Quincy Jones Listen Up基金的項目總監。

確診的38歲女傭於6月18日，離開香港前往美國，並於8月1返港。由於她已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有7月27日香港檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性報告，抵港時獲縮短檢疫期至7天，不過到8月12日，女傭的檢測結果呈初步陽性，帶有L452R變異病毒株。

《香港01》其後發現，染疫外傭於7月27日抽血驗抗體，當天她仍未返抵香港，衞生署回覆時證實，該外傭當時於美國抽血，並將血液樣本由美國寄回香港化驗，並對此表示不能接受，正繼續跟進個案，不排除採取其他行動。

▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼

