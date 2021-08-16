家具尺寸與合約有明顯差別　裝修公司女東主涉違商說例遭海關拘捕

香港海關今日（16日）拘捕一名38歲裝修公司女東主兼銷售人員，指她涉嫌使用誤導性遺漏及虛假商品說明的不良營商手法，違反《商品說明條例》。



海關早前接獲舉報指，一名裝修公司女東主兼銷售人員，涉嫌在銷售裝修服務時遺漏資料，向顧客承諾全屋鋪設地磚，惟最終不包括特定範圍。她亦被指向顧客作出虛假聲稱，表示會以指定尺寸訂製家具，惟工程完成後，顧客發現家具尺寸與合約有明顯差別。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，或將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。