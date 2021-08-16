新冠肺炎｜僅7天檢疫走漏12%個案　專家倡中低風險區抵港檢疫14日

變種病毒再次進入香港社區，一名美國抵港外傭因持有血清抗體測試陽性證明，只需酒店檢疫7日，但重返社區後6日確診。政府專家今日（16日）開會商討後，決定酒店檢疫期調整安排，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，檢視本地數據後，發現如檢疫期僅7天，會「走漏」12%個案，委員會因此建議除A組高風險地區本身要檢疫21日外，中及低風險地區來港人士，無論是否有打針或抗體，都要酒店檢疫至少14日，再加7日自我監測。



許樹昌會後表示，檢視了本地數據，如只看首7天酒店檢疫，會「走漏」12%個案。（張浩維攝）

許樹昌會後表示，檢視了本地、外地數據，由4月至8月15日，有52個宗已打兩劑疫苗的輸入個案，當中88%帶有變種病毒，主要是L452R病毒株。許又指，針對上述個案，第7日只診斷到88.5%個案，有6宗個案是第8至14日才找到，換言之，只看首7天酒店檢疫數據，會「走漏」12%個案。

許稱，Delta變種病毒傳播性高，已接種疫苗與沒打針人士的病毒量相若，參考完數據後，小組建議中、低風險地區抵港人士酒店檢疫期調整至14日，再加7日自我監測，並須符合以下條件，已接種兩劑疫苗超過14日，到埗時核酸陰性、抗體陽性，衞生署亦會考慮加密檢測次數。

委員會建議除A組最高危地方，中、低風險地區抵港人士酒店檢疫期，調整至14日，再加7日自我監測。(資料圖片/張浩維攝)

許又說，以前開會未有相關數據，最早期的建議時，Delta病毒仍未在全球散播，但隨著有更多數據，調整是很正常。他又指，A組最高危地區人士，即使接種疫苗與否，亦要接受21日酒店檢疫，並接受多次檢測，故「走漏」機會很小。

「八開九通十成功」 劉宇隆倡接種率達八成可商討通關

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，變種病毒傳染力強，Delta病毒株傳染力較原病毒株高，要達「群體免疫」屏障需更高接種率。他明白市民認為要達七成接種率已不易，但提出「八開九通十成功」，當接種率達八成時就可商討在到九成時通關，強調要因應疫情變化調整策略，委員會9月開會時，將審視接種第三劑疫苗的數據。

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