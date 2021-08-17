新冠疫苗｜港大研究：每十萬人接種增最多5人面癱　效益高於風險

香港大學醫學院院長梁卓偉團隊今年2月至3月於本港進行一項研究，了解疫苗接種者與貝爾氏面癱的關係，在45萬多名科興疫苗接種者中，有28人臨床診斷為面癱，而在53萬多名復必泰疫苗接種者中，有16人證實患上面癱。



對比2020年的背景發病率後，發現每十萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案；而每十萬人接種復必泰疫苗後，會增加2宗面癱個案。團隊認為，結果指出接種科興疫苗後面癱的風險有所增高，但打針的效益仍高於風險，超過九成都能在9個月內康復。相關研究已在《刺針》發表。



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接種首約100萬人有44人出現面癱反應

研究團隊包括港大醫學院內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅、港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基，團隊收集來自醫院管理局的主動監測報告和電子健康紀錄，以及新冠疫苗不良事件網上報告系統的資料，評估兩款疫苗接種後42天內發生面癱的風險。

團隊指，在今年2月23日至3月4日期間，有451,939人接種了第一劑科興疫苗，537,205人打了第一劑復必泰疫苗，當中有33名科興疫苗接種者面癱、20名復必泰疫苗接種者面癱，但這53人中有9人其後被證實並非患上貝爾氏面癱，而在餘下的44人中，28人屬科興疫苗接種者、16人屬復必泰疫苗接種者。

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接種科興而出現面癱人數高於打復必泰

對比2020年的背景發病率後，發現每十萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案；而每十萬人接種復必泰疫苗後，會增加2宗面癱個案。

團隊認為，結果指出接種科興疫苗後面癱的風險有所增高，但打針的效益仍高於風險，因為一般非由疫苗引起的面癱，超過九成都能在9個月內康復，只要能夠及時提供皮質類固醇作治療。而疫苗如何引發面癱仍未能確定，或與自身免疫反應有關。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

