孔繁毅指審視逾300宗接種異常個案　90宗疫苗相關　最嚴重涉面癱

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-19 10:14

新冠疫苗接種計劃開展如火如荼，昨日（18日）踏入第113日，再有逾五萬人接種疫苗，當中有35,700人打第一針，為六天新高。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（19日）於商台節台《政經星期六》表示，委員會審視逾300宗接種疫苗後的異常個案，發現約90宗與疫苗有關連。現時有3宗獲批疫苗保障基金共45萬元，涉及嚴重急性過敏、普通過敏及嚴重面癱。

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孔繁毅表示，委員會先後審視逾300宗接種疫苗後的異常個案，發現當中三成的個案與疫苗有關連，或不排除有關連，佔約90宗，比率約為每100萬名接種者中出現約90宗不良事件，最嚴重涉貝爾面癱，其他相對屬較輕微個案。

至今有3宗異常個案獲批疫苗保障基金共45萬元。孔繁毅指，3宗個案均與科興疫苗相關，包括30多歲女性涉及嚴重急性過敏、餘下兩名一男一女同為50多歲，涉及普通過敏及嚴重面癱。他指，科興疫苗與面癱確實有關係，不過九成面癱的患者可全面康復，僅一少撮人會出現長期面癱的情況。

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孔續指，逾300宗異常個案中，嚴重個案所佔的比例非常少，以面癱及吉巴氏綜合症為主。他以肺炎鏈球菌等疫苗為例，指每100萬人中1.3人出現急性嚴重過敏，若以該比例計算，與其他國家地區，以及其他疫苗的數據相若，「仲低少少添。」

他認為，300萬劑次只有3宗出現嚴重過敏，是比率低，與其他季節性流感疫苗情況相約。嚴重過敏是可臨床即時發現，在15分鐘至30分鐘的觀察期內，見到有人出現呼吸急促、休克等都可得到即時治療，如施用救心針等，已經可受控，經入院治療便可康復，有需要會轉介去個案門診做篩查，如不適宜接種第二劑，可轉接種不同平台疫苗。至於港府至今批出的3宗賠償，均涉科興。

他透露，專家委員會意向是每一星期公布打針後14日內死亡或嚴重個案，尤其是涉及年輕人的心肌炎個案，透過新聞公布有關個案簡報，涵蓋事主年齡、性別、接種哪款疫苗、臨床診斷、及專家委員會初步評估。他認為一星期公布一次，有足夠透明度。