保良局銅鑼灣嬰兒組20學童上呼吸道感染　13人送院治療1人留醫

位於銅鑼灣禮頓道的保良局嬰兒組爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，年紀最輕只有5個月大，他們自上月2日起出現病徵，13名學童須入院治療，當中1人仍然留醫，全部人情況穩定，衞生防護中心亦已向幼兒中心進行新冠病毒檢測，全部樣本呈陰性。



位於銅鑼灣的保良局嬰兒組爆發上呼吸道感染，20名學童中招。

衞生署衞生防護中心今日（18日）調查銅鑼灣一所留宿幼兒中心，爆發上呼吸道感染個案。銅鑼灣禮頓道保良局嬰兒組，有20名學童包括14男6女，年齡介乎5至35個月大，自上月2日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。全部病人已由到診註冊醫生治理，13人須入院接受治療，其中12人已出院。全部病人現時情況穩定。

衞生防護中心人員已向該留宿幼兒中心提供預防呼吸道感染建議，及要求該中心進行清潔及消毒。該中心正接受醫學監察。由於上呼吸道感染的徵狀與新冠病毒相似，衞生防護中心已直接向該留宿幼兒中心提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，全部檢測結果呈陰性。