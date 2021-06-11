強制檢測學校｜5校爆上呼吸道感染上榜　湯國華中學覆檢

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-11 22:22

食物及衞生局今晚（11日）公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園、德貞幼稚園、聖公會牧愛幼稚園、博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級及保良局梁周順琴小學二年級，須於6月13日（下周日）或之前接受檢測。 此外，帶有變種病毒的天水圍17歲少女就讀號伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，曾於5月15日至6月4日在該校逗留超過一小時的人士，亦最遲要在6月13日再次接受檢測。

5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有3間學校及2間學校的指明級別被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

(1) 葵涌葵盛西邨東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園

(2) 深水埗福榮街德貞幼稚園

(3) 土瓜灣江西街聖公會牧愛幼稚園

任何在5月29日至6月11日期間曾身處上述指明地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於6月13日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月15日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

(1)元朗朗屏邨博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級

(2)屯門湖景邨保良局梁周順琴小學二年級

5月29日至6月11日期間於上述指明學校就讀指明年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，包括但不限於全職、兼職和替假老師，須於6月13日或之前接受檢測。

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

曾到湯國華中學人士再次強檢

此外，本港首宗源頭不明的社區，變種病毒患者、天水圍天盛苑17歲少女，就讀天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學。強制檢測公告列明須第二度檢測，任何在5月15日至6月4日期間曾身處該校超過一小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於6月13日或之前接受檢測。

上述受檢人士若在6月9日至6月11日期間已進行檢測，或已完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。