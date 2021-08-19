妮歌潔曼抵港拍戲獲港府豁免檢疫　一文看清為何專家指有播疫危機

荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於（12日）乘搭私人飛機抵港進行拍攝工作，惟期間被被拍攝到她抵港兩日後，到中環服裝店購物，入住的亦非指定檢疫酒店，疑違反檢疫規例。



商務及經濟發展局指，她獲得港府豁免檢疫，獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動。惟根據早前金融業合資格人士免檢疫安排，相關人士須在指定檢疫酒店或家居中進行檢疫，期間只可按已提交的工作行程，進行「點對點」工作。但未知妮歌潔曼今次獲免檢是否須遵守相同條件，以及下榻的位址是否屬「指定逗留居所」，《香港01》正就事件向商經局查詢。



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根據澳洲《每日郵報》報道，荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上周四（12日）由澳洲悉尼乘搭私人飛機來港拍攝劇集《Expats》。她乘搭的機身編號為「VHYAI」，該班機於香港時間8月12日上午11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。

惟期間被拍攝到她抵港兩日後，即14日及15日分別到中環服裝店購物，以及在山頂、西環山道進行拍攝工作。有指她並非逗留於指定檢疫酒店，而是下榻於山頂道月租65萬港元的豪宅。

翻查當日航班飛行紀錄，班機香港時間8月12日11時24分起飛，並於晚上8時48分降落。（Flightrader24截圖）

商經局：獲豁免檢疫進行指定專業工作相關的活動

商務及經濟發展局發言人日前表示，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》即第599E章，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等。有關當局會確保有關人士遵從該等條件。

獲豁免人士須於指定檢疫酒店檢疫、「點對點」工作

政府日前豁免金融業合資格人士強制檢疫要求，獲豁免人士將按其抵港前曾逗留的地區的風險，在抵港後於指定檢疫酒店或家居中進行檢疫，期間只可以按照已提交的工作行程，使用點對點接送服務，進行必要的公務活動，不能與他人用餐，亦不能出席社交活動。

但未知妮歌潔曼獲免檢是否須遵守相同條件，以及下榻的位址是否屬「指定逗留居所」，《香港01》正就事件向商經局查詢。妮歌潔曼去年7月及12月，亦曾因返澳後回到住所，未到有酒店隔離引起風波。

專家指傳播風險視乎是否「點對點」工作

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台節目指，免檢人士傳播風險，需視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗和定期做病毒檢測，以及是否「點對點」工作。他又認為，若「拍完就返酒店唔係通街行，相信風險減到最低。」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，免檢人士傳播風險，需視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗和定期做病毒檢測等。（資料圖片）

澳洲爆發Delta變種病毒 過去24小時增675宗確診

澳洲現時正爆發Delta變種病毒疫情，根據當地衞生部門公布，全國過去24小時內增675宗確診個案，其中新南威爾士州疫情嚴重，增633宗確診個案，當中悉尼新增545宗。

因應疫情，港府日前將澳洲由低風險C組指明地區，提升至中風險B組指明地區，抵港人士需因應是否接種疫苗，檢疫14或21日，並入住當局的指定檢疫酒店。