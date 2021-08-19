國泰貴賓室員工染Delta　許樹昌料被轉機客感染　無須檢測促分流

機場國泰貴賓室女員工懷疑遭轉機客感染，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，無法暫停轉機安排，否則會對航空交通、經濟影響巨大，但當局都應該研究將不同疫情風險的轉機客分流，以減交叉感染風險。



▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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許樹昌在香港電台節目表示，該名女員工被轉機客感染機會最大，而轉機客目前毋須做病毒檢測，首先呼籲機場及檢疫酒店都要盡快接種疫苗，因為後者都要接待抵港者。他稱暫停全部轉機安排不可行，因為對航空交通、經濟影響巨大，當局應該將轉機客劃分風險，「知道某幾國高危啲，應該集中某幾區，但唔知香港係咪可行，我都用過機場貴賓室，出入口都係嗰到，機管局要商討下。」

澳洲《每日郵報》報道，荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）上周四（12日）由澳洲悉尼乘搭私人飛機來港拍攝劇集《Expats》，亦有本港傳媒拍攝到她抵港兩日後，到中環服裝店購物。商經局稱她獲豁免檢疫，但要定期檢測、提供工作行程等。澳洲悉尼正爆發Delta變種病毒，港府明日起亦將澳洲由低風險提升至高風險。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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許樹昌認為，機管局要將不同轉機客按疫情風險分流。。（資料圖片／李澤彤攝）

許樹昌表示，傳播風險與否視乎她是否完成疫苗接種、定期檢測、點對點工作，「酒店出商場可能拍緊戲，未必係購物，（如果）拍完就返酒店唔係通街行，相信風險減到最低。」

另外，中大醫學院早前招募市民700名市民，注射科興及復必泰疫苗各佔半，發現80名打科興疫苗的市民，一個月後的抗體水平偏低，削弱有病徵感染的保護力，有研究反映六個月後抗體水平會跌兩成，昨日已經為31人名科興疫苗接種者補打第三針，16人打復必泰疫苗、15人注射科興疫苗，之後陸續為餘下近50人補針，10月中會有新一抗體檢測結果。