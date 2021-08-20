新冠肺炎｜機場員工被轉機客傳染　陳肇始點名機管局改善轉機安排

香港機場多次失守，機場國泰貴賓室女員工懷疑被英國轉機客傳染Delta變種病毒。食物及衞生局局長陳肇始今日在立法會（20日）表示，該局與運輸及房屋局將要求機管局，改善現時轉機的安排。另外，亦關注員工接種疫苗情況。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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陳肇始今早在立法會衞生事務委員會表示，會聯同運輸及房屋局，要求機管局改善轉機安排。衞生防護中心總監林文健則表示，機場過去數個月間中都有傳播個案發生，與機管局調查後發現患者在個人防護裝備方面未夠妥善，已向當局提供更多關於個人防護、消毒和員工分工方面的建議。《香港01》向機管局及國泰航空查詢如何改善轉機及分流不同地區旅客的安排，至今未獲回覆。

另外，政府要求本月初起，要求接觸海外抵港人士的機場職員都要接種疫苗，持健康證明者則以定期病毒檢測代替。該名機場染疫女員工就被揭發未打針，陳肇始在立法會上重申，有關人士需要打針。

陳肇始表示，會要求機管局改善轉機安排。（盧翊銘攝）

國泰航空發出內部通告指，今年10月1日起所有進入機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須接種疫苗，12月1日起在機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須打針，至於因健康原因無法注射疫苗的員工就獲另行考慮，公司亦會提供免費的醫療評估及兩日疫苗假期。

現時國泰有89%駐港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的駐港機師及約92%的駐港機艙服務員，駐港機組人員抵港時及其後的日子已接受逾80,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。