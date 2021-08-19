理大研究料機場貴賓室職員由英轉機客傳染　促限制轉機客機場活動

居東涌逸東邨的機場貴賓室47歲外判女員工前日（17日）確診，並驗出帶Delta變種病毒，被列為本地源頭不明個案。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，與職員病毒基因排序較近似的個案，分別來自英國和丹麥，其中一宗英國個案只相差6個基因突變，他相信貴賓室職員由一名英國來港轉機的旅客傳染。

衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，最近21日內有逾2,000名轉機客人曾到機場貴賓室，當中有6名由英國抵港的轉機乘客，其中3人去了澳洲、3人去了上海。中心正聯絡澳洲及上海當局，看能否找出任何確診個案。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（黃舒慧攝）

蕭傑恒表示，理大團隊已完成機場貴賓室職員的病毒基因排序。研究人員將患者的病毒基因，與醫管局最近兩周共23個輸入個案樣本作比對，發現結果大致上不接近，最相似的個案病毒基因有9處發生突變，該患者是6月30日從英國抵港的18歲男學生（#11944）。蕭傑恒指，患者在貴賓室工作，負責服務轉機及外出旅客為主，遂相信輸入個案並非感染源頭，對此結果不感意外。

團隊再與全球數據庫中，最近21日的5萬宗Delta變種病毒個案作比對，發現首100宗與貴賓室職員較近似的個案，分別來自英國和丹麥。其中一宗英國個案的病毒基因，與貴賓室職員只相差6個基因突變。他相信貴賓室職員由一名英國來香港轉機的旅客傳染，但相信不太可能找到是哪名患者。

蕭傑恒稱，禁止高風險地區人士來港轉機，是最有效降低風險的方法，但全球陸續恢復通關，要衡量對航運業的影響，考慮禁飛會否使香港處於不利狀態。他建議，當局可以在機場劃分指定區域，分隔開過境的轉機旅客，並為他們提供自助式輕便小食，減少轉機客與機場職員接觸的機會，減低他們在禁區自由出入，以及進入貴賓室用膳帶來的風險。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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衞生防護中心首席醫生歐家榮。（李澤彤攝）

衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，最近21日內有逾2,000名轉機客人曾到機場貴賓室，當中有6名由英國抵港的轉機乘客，其中3人去了澳洲、3人去了上海。中心正聯絡澳洲及上海當局，能否找出任何陽性個案。該名女職員確診後，有90多人列為密切接觸者，包括逾70名於機場工作的員工，所有人已獲安排入住檢疫中心，暫時未發現新個案。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱，這宗個案反映機場轉機安排明顯有漏洞，促機管局跟進為何有機場員工未接種新冠疫苗。他又說，本港不可能完全禁止旅客來港轉機，只能盡量提升疫苗接種率，甚至要求機場員工隔日接受檢測。他相信衛生防護中心正討論有關收緊防疫措施的安排，稍後會公布詳情。