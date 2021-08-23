律師會改選｜退選羅彰南稱受恐嚇　報案呈短訊截圖　列求警協助案

香港律師會本周二（24日）改選，「開明派」人選連日來遭建制陣營抨擊，其中候選人羅彰南（Jonathan Ross）上周六（21日）發聲明宣布退選，指決定是考慮到家人及個人安全，會方其後報警。警方將事件列為求警協助案處理，由港島重案組跟進。消息指暫未見有具體證據證明有刑事成分，羅彰南截稿前未有回覆查詢。



羅彰南（Jonathan Ross）（右二）參選律師會改選，他公布決定退選，惟律師會不設退選機制。（Hong Kong Lawyer）

律師會報警 羅彰南到警署錄口供

香港律師會改選，若四名「開明派」參選人均當選，「開明派」在20名委員中將達一半，可以左右律師會。特首林鄭月娥警告，若果律師會變得政治化，以政治凌駕專業，將會考慮終止合作關係。

羅彰南上周六在退選聲明說，指無法理解為何「開明派」候選團隊會引起恐懼，又表示律師會選舉落得如此下場，「對香港來說是可恥和可悲的一天(Shameful and sad day)」 。律師會會長彭韻僖之後有發表書面回應，確認律師會接獲一名理事會選舉候選人通知，表示「收到與他退出選舉有關的恐嚇」，會方已於上周六報案，羅向警方錄口供。

律師會會長彭韻僖確認律師會接獲一名理事會選舉候選人通知，表示「收到與他退出選舉有關的恐嚇」，會方已於上周六報案。（資料圖片）

有人用太空卡向羅發出涉「恐嚇」短訊

據了解，羅彰南到警署錄口供，提供了涉「恐嚇」成分的短訊截圖，初步發現由太空卡發出，暫未見有具體證據證明有刑事成分。

據業界人士透露，律師會選舉沒有退選機制，因此羅聲明表示被恐嚇要退選，現機制選舉仍繼續。