律師會改選｜會長彭韻僖：羅彰南稱收恐嚇　會方已報警

香港律師會下周二（24日）改選，「開明派」人選連日來遭建制陣營抨擊，其中一個候選人羅彰南（Jonathan Ross）今日（21日）發聲明宣布退選，指決定是考慮到家人及個人安全。律師會會長彭韻僖指，羅彰南表示收到恐嚇，會方已經就事件報警。

彭韻僖的書面聲明也指，以郵寄或授權票的方式投票已經開始，律師會的章程細則沒有任何退選機制，候選人可在當選後選擇辭去理事。



彭韻僖發聲明，確認收到羅彰南通知遭恐嚇，律師會已向警方報案。（資料圖片）

彭韻僖發表書面回應，確認律師會接獲一名理事會選舉候選人通知，表示「收到與他退出選舉有關的恐嚇」，會方已向警方報案。她又強調任何選舉的公平性和透明度都必須受到保障，律師會認真看待恐嚇的指控，並已建議有關候選人向警方報案。

羅彰南（Jonathan Ross）（右二）下午宣布退選，指考慮到家人及自身安危。（Hong Kong Lawyer）

無退選機制 當選後可選擇辭任

對於羅彰南向外宣布退選，聲明指留意到媒體報道，但補充理事會選舉投票已經開始，擁有投票權的會員，可以郵寄或授權票的方式投票，或可在2021年8月24日舉行的周年大會上親身投票。由於律師會的章程細則沒有任何退選機制，候選人表示有意退出選舉並不影響選舉程序。

聲明又指，律師會的周年大會將如期下周二舉行，候選人在當選後可以選擇辭去理事一職。根據律師會之章程細則，理事會有權透過增補理事，在下屆周年大會之前，填補因理事辭職而出現的空缺。

公民黨主席、大律師公會前主席梁家傑則表示，根據羅彰南的聲明，他退選是由於有人向他及其家人施壓，形容情況匪夷所思，「呢個香港太陌生。」他又批評特首林鄭月娥早前稱，若果律師會政治化，將終止合作，是極其不尊重法律界自立自主的專業，狠批「不應講出這種說話，試圖影響會員的投票取向。」

梁家傑指有人向羅彰南及其家人施壓，情況是匪夷所思，慨嘆「呢個香港太陌生」。（廖雁雄攝）

香港律師會下周二改選，「開明派」人選連日來遭建制媒體抨擊，特首林鄭月娥也警告，若果律師會變得政治化，以政治凌駕專業，將會考慮終止合作關係。羅彰南的退選聲明說，指無法理解為何「開明派」候選團隊會引起恐懼，又表示律師會選舉落得如此下場，「對香港來說是可恥和可悲的一天(Shameful and sad day)」 。