新冠肺炎｜上水小學深圳設中心　跨境童重上實體課　月費約1000元

再過一星期，新學年開學，但由於中港兩地通關無期，跨境學童需繼續線上學習。上水鳳溪第一小學於新學年首次在深圳開辦實體學習中心，除「港深連線」網上學習，亦讓一班無法來港上實體課的跨境學童，在學習中心與同學交流，重新感受實體課氣氛。深圳學習中心採「用者自付」模式，家長可自行決定子女是否參加，純網課費用每人每月約1000港元。

該校小二至小六本地學生則於今日（23日）「開學了」!校方特別舉辦適應班，讓同學提早回校適應環境，有學生表示十分期待回校與老師及同學見面，亦有家長指雖然擔心疫情，但「都驚唔到咁多」，會提醒兒子常消毒。



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跨境學童比例跌一成 深圳中心有內地教員從旁指導

上水鳳溪第一小學今日舉行首天適應班，讓小二至小六學生回校提前準備學習，小一新生則將於周四（26日）回校。疫情下，校長朱偉林指，新學年跨境學生佔全校學生約4成，比例較去年5成少，校方會繼續以混合模式教學直播課堂，讓身在內地的跨境學生線上學習。

家長決定是否參與 純網課每月費用1000元

為讓跨境學生更有現場感，朱偉林指，學校首次在深圳設實體學習中心，讓學童集合到實體課室上課，學生可以互相交流和影響，亦可感受到課堂氣氛。學校會安排內地教職員直播香港課堂畫面，並從旁指導，學生可自行報名參加。

純網課班學費約每人每月1000港元，如參加課後功課輔導班，則需約2000港元。朱偉林預計，學習中心可於9月6日正式啟用，學長初步反應積極正面。

學生期待回校見老師同學 家長提醒多消毒

經過近兩個月的暑假，該校同學今日再重返校園，體驗一天適應班。育有小三及小五兒子的張女士表示，他們期待開學已久，「好渴望返學，想同同學仔玩。」雖然認為在校學習比線上學習更有成效，但張女士也擔心疫情，「惟有叫佢哋掂完咩都要消毒雙手，唔好除口罩，飲水都要行開少少。」

新學年升小五的魏同學和升小六的袁同學「超級期待」回校上課，兩人的家長為他們準備了消毒濕紙巾及搓手液，「叫我地唔好亂咁掂，飲水食嘢都要洗手。」為確保跟上進度以及準備來年學習，魏同學暑假參加了英文補習班，又指上網課無法即時發問，且網絡會卡住，對能回校上實體課感到期待。