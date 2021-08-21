北區校長奇招保跨境生「實體上學」　招內地教育機構直播香港課堂

中港兩地受新冠肺炎疫情影響，逾一年半無法如常通關，加上移民潮夾擊，北區學校面對縮班危機。

有北區小學校長為保障收生及學生利益，正招標尋找有服務跨境生經驗及熟悉香港教育制度的深圳教育機構合作，協助直播香港課堂，並安排課外活動及功輔班供學生報讀，期望學生可維持學校社交生活、認識朋友。即該校跨境生新學年起，可選擇繼續留家網課，或到教育機構與其他同學一起穿著校服「實體開學」，費用由跨境生用者自付。



上水鳳溪第一小學約四成學生為跨境生，校長朱偉林經諮詢跨境生家長後，正招標找內地教育機構，承辦「網課班」。

新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林接受《香港01》訪問時表示，該校逾300學生為跨境生，佔全校整體學生數目約四成。雖然教育局「點人頭」應會將有持續上網課的跨境生計算在內，惟跨境學生由疫情爆發起，已連續一年半無法如常來港上課，即使學校過去三個學期一直透過網課維持教學，並以「陽光電話」與家長保持溝通，學生亦長期欠缺正常學校的社交生活，情況不理想。

上水鳳溪第一小學正招標找內地教育機構合作，讓身處內地的跨境學生也可「實體上學」。

穿校服與同校同學一起看直播

經諮詢跨境生家長意見後，朱偉林決定推試驗計劃，由學校負責招聘，選定一間有服務跨境生經驗，以及熟悉香港教育制度的內地教育機構，承辦「網課班」，即該校跨境生在新學年起，可選擇留家網課，又或穿起校服，到合作機構觀看香港課堂實時直播，「最理想係着齊校服，有感覺啲！但係如果一年幾高咗唔啱着，都可以着運動服！」

上水鳳溪第一小學校長朱偉林指跨境同學已連續一年半無法如常來港上課，欠缺正常社交生活並不理想。

家長決定是否參與 用者自付

朱校長表示，屆時教育機構會安排教職員負責課堂秩序，另有內地師訓資歷老師駐場解答學生疑問，同學可與鄰座交流及分組討論，小息時亦有交朋友的機會，「會安排盡量同班或同級學生一齊同一課室，如果人數太少嘅年級，就用平板、戴耳筒！」

另外，該機構亦會提供功輔班及課外活動，供有需要家長為子女報讀，維持多元發展。計劃以「用者自付」形式進行，上課、功輔班及課外活動費用分開計算，家長可按子女需要選擇。