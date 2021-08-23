兩少年認協助他人搶劫便利店　被判教導所　官勸認真思考人生改過

兩名少年承認協助一名年紀稍大的無業男子多次在深夜搶劫便利店，包括負責「睇水」，及帶同鐵鎚行劫，兩名少年今日（23日）在高等法院接受判刑，法官相信其中一名少年是受人影響，一時誤入歧途犯案，亦考慮到另一少年已在教導所服刑，判兩人入教導所，並籲他們日後要認真思考人生方向，改過自新。



3名涉案男子均認罪

兩名認罪並被判教導躼的被告：關少傑(19歲)，和胡樂恒(18歲)，案發時均無業，他們各承認1項搶劫罪。關在本案前干犯販毒罪，今年3月已被判入教導所。

同案的另一名被告謝震浩(20歲)，則承認搶劫和企圖搶劫共8項控罪，謝過去有搶劫案底，案件則將在10月11日再訊。

謝曾8次持刀行劫

案情指，謝於2020年2月3日至19日的深夜時分，獨自或與他人8次持刀，行劫元朗、屯門、上水、荃灣和葵涌的便利店。除其中一次未能得手外，其他7次成功劫去5000至13000元不等。關和胡在部份劫案中，負責「睇水」或參與行劫。

相信胡受影響而誤入歧途

法官指，關在保釋期間干犯本案，屬於加刑因素，考慮到其年紀及已在教導所服刑，不想打斷他在教導所的進程，於是判他入教導所。另外，雖然胡在案中積極參與，但相信他受謝的影響而誤入歧途，決定同判他入教導所。謝的案件則押後至10月再訊。

案件編號：HCCC344/2020