藥材真假難分　中大伙業界推電子標籤打假　手機一「嘟」查真偽

中藥材真假難分，容易購入贗品。中文大學與業界合作推出電子標籤，市民安裝特定手機程式後，可以如八達通般「嘟一嘟」標籤，就可即時取得藥材的產地、加工地及第三方驗證真偽證書等資訊，現時已有20多間藥房的貨品設有關標籤，更計劃明年（2022年）會進軍全港藥房，誓言要藥材「打假」，「可能一件正貨，出面已經有三件假貨充斥市場。」



+ 1

延伸閱讀：藥材混淆牟暴利 外型似但藥效成疑 真假冬蟲夏草價格差近十倍

市民購入假藥材及保健產品屢見不鮮，中文大學李達三葉耀珍中醫藥研究發展中心主任邵鵬柱表示，藥材舖常見混淆貨物，例如冬蟲夏草跟亞香棒蟲草外形相似，後者是另一種蟲草，常遭冒認為較名貴的冬蟲夏草，「正品先值錢，呢啲代用品、贗品唔應該賣，當咗冬蟲夏草咁賣就當然牟取咗暴利啦。」

上載手機應用程式的資料不能修改

既然外形無法辨識，邵鵬柱就研究在「上游」打擊假貨，聯同唯家薈及康訊透過TA Cert （正源標籤）的手機應用程式，消費者只需要將手機靠近貨品包裝上的電子標籤「嘟一嘟」，生產商提供的資料便一覽無遺，上載到手機應用程式的資料無人可以修改，保證資料真確性，幾項資料尤其重要。

電子標籤包含資訊：

1.生產地：中藥材講求道地藥材，「廣東種嘅人參同長白山種嘅質量唔同」，因為氣候會影響藥材的化學成份。

2.加工地：如藥材涉及加工，例如含毒性藥材可經煎煮後除毒，但如果加工地不明，未能得悉除毒程序，藥材可能仍然帶毒性。

3.批發地：若批發地跟零售點距離甚遠，亦有可能購入假貨。

4.第三方化驗認證：若生產商願意讓第三方機構抽樣驗貨品的基因，亦可得知其化驗報告，例如產品聲稱是冬蟲夏草，透過化驗便可知真偽。

▼化驗藥材基因全過程▼



+ 5

邵鵬柱提到，中大亦設有第三方化驗服務，大學會在該批貨隨機抽取少量樣本化驗，並發出證明書，生產商若要為下一批貨再取證明書，就再要抽樣化驗，不能「一份證明書走到老」。整個計劃各方投資了近千萬元，他相信使用有關技術的產品，零售價會上升數個百份比，「名貴藥材你買幾千蚊一盒，咁你增加少少成本其實亦都唔覺」，而且亦可以增知消費者信心，商家更可以將貨品銷售到海外。

百種中藥貨品使用電子標籤

康訊首席營運長魏庶光表示藥材舖假貨問題存在多年，希望可藉新科技「打假」、撥亂反正，「可能一件正貨，出面已經有三件假貨充斥市場。」康訊首席執行長楊偉文補充，有關的電子標籤已經有20間香港藥房使用，涵蓋100種貨物，包括藥油、補充劑、參茸海味、解酒丸等，希望明年可以進軍所有藥房。

團隊成員、中大生命科學學院胡秀英植物標本館教育經理王天行承認，向藥房推介有關技術時阻力不小，可能跟人力成本、不了解其商品的資料真確性，「傳統唔想郁嘅定位都唔少嘅，但係亦都有好多認真想接受新經濟、資訊推動經濟嘅市場。」

▼驗藥材真偽手機程式指南▼



+ 2

多個政府部門都有法例規管中成藥、中藥材，《香港01》向衞生署及海關查詢近年檢控及定罪數字，消委會則提供投訴數字。其中衞生署由2018年至今年７月，按中醫藥條例的定罪個案只有共22宗，近半屬「非法銷售或管有附表2中藥材」，定罪個案的最高罰款為二萬元。