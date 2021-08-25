新冠疫苗│四名男子離世前14日曾打疫苗　少年針後心肌炎增四宗

本港新冠疫苗開打超過半年，衞生署今日（25日）公布，接獲多四宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，未有證據顯示由疫苗引起，另有四名青少年打針後懷疑有心肌炎或心包炎。



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衞生署表示，8月16日至8月22日期間接獲四名男子離世前14日接種新冠疫苗的死亡報告：

1.50歲男死者8月22日離世，接種過復必泰疫苗，有吸煙習慣、曾患臍疝、膽囊炎及胃炎，未有解剖報告。

2.56歲男死者8月18日離世，接種過復必泰疫苗，本身患高血壓、糖尿病、高血脂症、心臟衰竭及中風，初步解剖發現為冠心病。

3.66歲男死者8月20日離世，接種過科興疫苗，有吸煙習慣，其他病歷不詳，初步解剖發現為冠心病。

4.82歲男死者8月20日離世，接種過科興疫苗，患有糖尿病、高血脂症及曾中風，未有解剖報告。

署方同期亦收多四宗青少年，接種新冠疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的報告，分別為12歲及15歲女子、14歲及15歲男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至六天內出現胸痛不適，情況穩定。

截至8月22日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結18宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為九宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘10宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況，並收集數據以作評估。

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