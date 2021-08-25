新冠疫苗｜浸大師生10.1起打齊兩針才准入校園　否則自費兩周一檢

疫情風險揮之不去，社會各界正努力推動疫苗接種。浸會大學今日（25日）向師生發通告指，所有學生、職員及承辦商員工10月1日起，需完成接種疫苗後才可進入校園，未能打針人士，需要持有14日內有效的陰性檢測報告，而若訪客於校園內逗留少於4小時，可獲豁免。



浸會大學指10月1日起將要求所有學生、職員及承辦商員工完成接種疫苗後才可進入校園。（資料圖片）

浸大通告指，10月1日起，所有進入校園的學生、職員、承辦商員工及訪客需要於14日前完成接種疫苗，若因醫療原因或其他因素未能完成疫苗接種，則需持有14日內有效的陰性檢測報告。

5類訪客獲豁免 包括幼稚園學生家長和傭工

不過，有5類訪客若於校園內逗留時間少於4小時可獲豁免，包括受邀請訪客、短期工人﹑幼兒園學生的家長和傭工、中醫診所求診者及往教會人士。浸大指，如學生有醫療原因未能打針或無法負擔檢測費用，可聯繫學生事務處或持續教育學院查詢申請資助詳情。

早前，科技大學亦公布，新學年起所有定期入校園範圍的師生、教職員及滿12歲的校園宿舍住戶，均須提交疫苗接種紀錄，或每兩星期提交一次檢測結果。

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