維港兩岸僅存Panasonic霓虹燈招牌清拆　將換LED燈　待研保育方案

密集的霓虹燈招牌於夜幕中映照維港夜景，曾經是香港不可或缺的特色。隨著時代變改，舊式霓虹燈招牌不再璀燦。銅鑼灣伊利莎伯大廈天台「Panasonic」霓虹燈招牌猶如維港標誌，不過近日正在搭棚，不日內會拆卸。

Panasonic香港總代理信興集團回覆《香港01》查詢，指招牌將會改為使用LED燈。而原有的霓虹光管招牌，早前已聯絡M+博物館希望可以保育收藏，但對方已回覆初步不作保育考慮，信興指正與其他保育團體商討保育該招牌的可能性。



伊利莎伯大廈的「 Panasonic」 霓虹光管招牌將會換為LED燈。（李澤彤攝）

信興集團曾於6月公布伊利莎伯大廈的「 Panasonic」 霓虹光管招牌，將會進行「大變身」，晚上將不會亮燈，但當時未有透露涉及工程細節。

有市民近日發現，該招牌已搭棚，預料即將清拆，維港又將告別一個地標。信興集團回覆查詢，指有關的招牌將會由霓虹光管改為使用LED燈。他們曾透過香港理工大學設計學院助理教授、傳意設計學科主任郭斯恆，向M+博物館查詢保育該霓虹光管招牌的可能，獲回覆初步不作考慮。信興集團指，目前正與霓虹光管招牌保育團體聯繫，商討保育招牌的可能性。

每隻字達兩層樓高

近日關注霓虹光管招牌的團體「霓虹黯色」於Facebook發文，指該霓虹招牌正在進行搭棚工程，惹來拆卸之嫌。保育團體「霓虹黯色」透露，信興集團曾聯絡他們商討保育方法，但因招牌太大，每一隻字均達一至兩層樓高，難以保存。

「 Panasonic」 霓虹光管招牌自1998年屹立銅鑼灣伊利莎伯大廈，由已故霓虹光管師傅尹炳光所製作，為現存於維港兩岸最後一個霓虹光管招牌。