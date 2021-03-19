灣仔海濱開放渡輪碼頭主題區　空間擴闊三倍　設霓虹燈「打卡位」

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-19 11:33

繼前年開放連接添馬與香港會議展覽中心的海濱長廊，介乎會展至灣仔碼頭之間的海濱，亦已於去年底啟用，今日（19日）起再開放逾2.9萬平方呎的休憩空間，將長廊的空間擴闊三倍，並設「渡輪碼頭畔主題區」，以霓虹燈裝飾和地圖介紹灣仔海岸線的歷史。發展局指，預計到今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達48萬平方呎。

香港會議展覽中心至灣仔碼頭之間的臨海路段於去年12月率先落成開放，貫通灣仔北至石塘咀，成為維多利亞港最長、5.5公里的海濱長廊。而今日新開放的休憩空間佔地約2750平方米、即逾2.9萬平方呎。在「先駁通，再優化」的理念下，將長廊的空間擴闊三倍。

今次項目為「渡輪碼頭畔主題區」，以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，有別於海濱長廊其他路段的風格。而用地設有大量「打卡位」，包括相框和霓虹燈裝飾概念，亦有地圖介紹海岸線百多年來從皇后大道東一帶向北延伸的變遷。用地亦植有樹木以提供林蔭，配以地面上的鵝卵石小徑和大量不同設計的桌椅，讓市民享受海濱空間。而海濱長廊是寵物友善場地，下一階段落成的部分包括一個寵物公園。

於2019年開通，連接添馬與香港會議展覽中心的海濱長廊。（政府新聞處圖片）

發展局指，灣仔海濱的基建工程仍在進行期間，將逐步開放更多海濱空間。預計到今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45000平方米。屆時會有更多元的設施供不同興趣和年齡層的市民享用，並能營造更多的機會讓各界參與海濱建設，提升社區對海濱的歸屬感。