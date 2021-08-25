林鄭競選承諾訂幼師薪級表　教育局指不可行：將出現1000超額教師

特首林鄭月娥在2017年競選行政長官時承諾，會訂定「幼師薪級表」。教育局今日（25日）公布，已完成幼稚園教育計劃檢討，現時幼稚園在「計劃」下聘請約1,000名額外教師，當局認為，若實施強制性薪級表後，額外教師將會成為超額教師，由於幼稚園運作模式與資助中小學不同，單獨套用強制性教師薪級表，並不可行。



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設薪級表關連核准班數及教職員編制

教育局指出，當局共進行了60多場的諮詢會議，與不同持份者的代表會面，包括辦學團體、幼稚園校長、幼稚園組織、教師組織、相關非政府機構，以及家長和幼稚園教師。

教育局指，各持份者曾就教師的薪酬安排的不同方案作出討論，若設立強制性幼稚園教師薪級表，並與政府資助掛鈎，基本上是採用類似資助中小學的做法，但這做法其實包含多個互有關連的部分，包括每年經教育局核准開辦班級數目及教職員編制。

特首林鄭月娥在2017年競選行政長官時承諾，會訂定「幼師薪級表」。（資料圖片/歐嘉樂攝）

薪級表會令學校收生彈性減少

當局指，幼稚園共聘請了約1,000名額外教師，若實施強制性薪級表，由教育局核准其班級數目及教師編制，這些教師會成為超額教師，隨着學生人口下降，問題會更趨嚴重；而幼稚園在收取「插班生」時必須善用空置學額，學校收生的彈性減少，家長的選擇亦會減少。當局說：「總的來說，由於幼稚園的運作模式與資助中小學截然不同，單獨套用強制性教師薪級表，並不可行。」

教育局又指，將會加強教師的專業發展，由2021/22學年起為資深教師、主任或有志晉升較高職級的教師，提供較長時期及有系統的課程，並為參加者提供代課教師津貼；在2021/22學年向參加「計劃」的幼稚園提供一筆過10萬至20萬元津貼，協助推行校本培訓計劃。

當局又會幫助幼稚園改善校舍環境，將搬遷津貼（每校150萬元）延長至2022/23學年；將校舍裝修津貼（每校50萬元）在2021/22學年的名額增加200個。另外，在2021/22學年向幼稚園提供一筆過5萬元至6萬元的額外資助，幫助學校啓動有系統的家長教育課程。