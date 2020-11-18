新冠肺炎｜教育局：幼師薪級表研究料2021年完成

2018年《施政報告》提出以2017/18年度至2019/20年度三個學年的數據為基礎，探討設立幼師薪級表的可行性。教育局今日（18日）書面答覆教育界立法會議員葉建源質詢時表示，當局已於2019年中開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，而檢討教師薪酬安排是其中一個重點，相關諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成。

教育局表示，2019年中開始全面檢討幼稚園教育政策的推行情況，而檢討教師薪酬安排是其中一個重點。相關諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成。（資料圖片）

教育局表示，諮詢期間曾與不同持份者多次會面聽取意見，包括辦學團體、幼稚園校長、主要幼稚園組織及教師工會、大專院校、相關非政府機構、教師及家長。由於幼稚園教師薪酬安排，涉及幼稚園運作及資源調撥的靈活性，業界認同必須深入探討及審慎處理，以評估設立幼稚園教師薪級表對教師團隊的穩定性、優質服務的持續發展，以及幼稚園界別靈活和多元性的影響。

教育局根據近年數據及資料，就不同方案的可行性作分析，並與各持份者進行詳細的討論，諮詢工作仍持續進行，預計整個檢討工作會於2021年完成。當局現階段未能提供檢討結果、預計開支及實施時間表等資料。

另外，教育局在幼稚園教育計劃下提供過渡期津貼，以便幼稚園可挽留資深幼師，該項津貼將於下學年結束。教育局回應指，在檢討新的幼稚園教育政策的推行情況時，會一併考慮在聘請教師方面的實際情況。