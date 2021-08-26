六合彩｜頭獎一注獨贏9124萬破紀錄　幸運兒投注站買飛

今期超級六合彩一注獨中，頭獎派彩9,124萬元，破2013年的9,095萬元紀錄，成為最高獨贏金額。據悉，幸運兒是於投注站買彩票，10元一注。



▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼早前六合彩投注情況▼



六合彩在對上8期一直無人中頭獎，今晚（26日）攪珠的第73期頭獎彩金累積至8,000萬元，截至晚上9時15分，投注額超過1.5億元。最終攪珠結果號碼分別是5、10、17、30、43、44，特別號碼是40。據馬會派彩資料，頭獎一注獨中，派91,247,640萬元，相信奬金上調與投注額達1.5億有關。據了解，今次頭獎幸運兒是於投注站買彩票，派彩10元一注中。

▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼



今次頭獎派彩9,124萬元金額破了六會彩的獨贏紀錄，此前最高紀錄出現在2013年12月10日，一注（10元一注）獨得90,951,590元。至於最高頭獎基金，就在2016年5月10日，達169,319,560元，共2注中，每注（10元一注）派84,659,780元。而最低的頭獎派彩紀錄，出現在1984年1月13日，共7注中，每注（2元一注）派127,533元。

最多人中頭獎的紀錄，出現在1997年7月5日香港回歸金多寶攪珠，共39注中，每注（5元一注）派707,770元。

▼攪出次數最多號碼（由少至多排列）▼



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▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

