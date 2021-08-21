六合彩｜頭獎連續7期無人中　若頭獎一注獨中料可獨得6100萬元

六合彩頭獎已連續7期無人中，今晚（21日）攪珠的第72期頭獎彩金已累積至6,100萬元，若頭獎10元一注獨中，6,100萬元便可全數「落袋」，相等於5.6個打疫苗抽獎中，首個頭獎的凱滙單位（價值1,080萬元）。

截至今午4時半，今期六合彩投注額已達5,984萬元，直逼頭獎彩金，投注將於晚上9時15分截止，有意測試運氣的市民，要把握時間。



▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼



六合彩已連續7期無人中頭獎，今晚9時半攪珠的第72期六合彩，頭獎彩金累積至6,100萬元。若頭獎一注獨中，幸運兒獲得的獎金，便足夠掃入5.6個打疫苗抽獎頭獎凱滙單位。截止今午4時半，投注額已達59,848,196元，已是頭獎彩金的98%。投注截止前，有望突破獎金金額。

晚上9時15分截止投注

投注將於今晚9時15分截止，再隔15分鐘便是開彩時刻。有意測試運氣的市民，今晚已緊記攪珠時間，對「冧巴」。

▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）



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