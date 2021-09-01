3D動態實時導航植牙技術提升準確度　牙醫：如有透視能力

牙齒脫落影響進食，以往不少人會選擇佩戴傳統活動式或固定式假牙，但使用時較麻煩。隨著醫療技術進步，近年較多人會考慮植牙手術，現時牙醫更可透過最新的3D動態實時導航系統，大幅提升植牙準確度和安全度。

今年72歲的關先生受「無牙」問題困擾二十載，雖曾使用固定式假牙，但未算太方便，例如平日要戒食黏膩食物，外出進食時要清洗假牙又要承受異樣目光。他後來接受了植牙手術，終能一展笑顏：「整體好滿意，想食嘅嘢都食到。」



3D導航系統提升植牙準確度和安全度

牙齒脫落有機會出現在任何人身上，不少患者都會選擇佩戴傳統活動式或固定式假牙，但咀嚼效率、舒適度、美觀度則往往未如理想，植牙雖能更有效解決缺牙問題，但不少人因需進行手術而卻步。

口腔頜面外科專科醫生周國輝指出，人工植牙是即將缺牙的部位，以鈦金屬人工牙根植入骨頭內，裝上基台與牙冠取代原來缺牙的位置與功能，徒手植牙一般依靠牙醫的經驗和技巧。近年植牙手術期間可運用最新3D動態實時導航系統，準確執行術前制定治療計劃。

手術期間透過實時顯示的動態影像，牙醫可以精密控制植牙的位置、方向和深度，提升植牙準確度和安全度。周國輝形容，3D動態實時導航系統令牙醫如同擁有「透視能力」。

周國輝指，徒手做植牙手術一定會有偏差，有經驗的醫生偏差會比較少，用3D動態實時導航可彌補經驗上的差別，研究證實3D動態實時導航的準確度較徒手植牙高11倍。

患者：手術後想食嘅嘢都食到

今年72歲的關先生自30多歲起便飽受牙周病和蛀牙困擾，至40多歲時更開始出現「甩牙」情況，當時有使用活動及固定式假牙，惟始終未見改善，「初初戴活動牙好唔方便，會唔記得戴返，渣滓係牙度又清唔到。之後甩牙多咗就戴固定（假牙），但又唔夠力，好牙都拖壞晒！」

他說日常生活受影響，愛吃糕點的他常因顧忌「黐牙」而戒口，外出吃飯時又要面對當眾清理假牙的尷尬場面。在太太建議下，決定進行全口腔人工植牙手術，他指醫生曾提及3D動態實時導航技術態有效提升手術安全度，亦有增加他對手術的信心。手術完成後數天後便可如常飲食，日常按醫生指示清理口腔，「整體好滿意，想食嘅嘢都食到。」