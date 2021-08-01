調查揭近五成基層長者需強忍牙痛　團體促政府加設牙科保健券

撰文：曾鳳婷
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政府早於90年代開始推行學童牙科保健，惟對於長者牙科保健服務卻是十年如一日，至今仍未有恆常化檢查，一眾基層長者飽受牙患之苦卻無法負擔治療。有調查發現，九成半受訪基層長者無定期檢查牙齒習慣，更有近五成長者需要強忍牙痛。衞生署曾承諾在今年進行口腔健康調查及重訂目標，有關注團體希望，當局能把長者的需要納入其中，加設牙科保健券，並在現屆政府中開始改善長者牙科保健情況，以及制定長者牙科政策。

有調查發現，九成半受訪基層長者無定期檢查牙齒習慣，更有近五成長者需要強忍牙痛。（曾鳳婷攝）

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟在5月至7月間，以面談，電話訪問以及問卷形式調查230位於貧窮線下、60歲以上的長者口腔健康狀況及習慣。當中發現，九成半長者無定期檢查牙齒的習慣，只有45%受訪者有20顆真牙（據世衞所定立的標準長者口腔健康目標為有20顆真牙），42%受訪者餘下少於19顆牙齒，更有一成受訪者已失去全部牙齒，情況十分嚴重。

在牙患方面，46%受訪長者表示，近一年來經常或間中因牙痛影響睡眠，當中有38%表示會忍耐或沒有處理，亦有34%受訪者會選擇自行處理，包括使用偏方或把止痛藥塞到牙痛位置等。遇到牙科問題的受訪者中，51%因未能負擔費用，故沒有求醫，亦有35%受訪者自覺無需要求醫，28%則表示沒有途徑去找信任的牙醫。

失去所有牙齒比例比十年前高一倍

在口腔健康方面，72%受訪長者表示每天均會刷牙兩次或以上，卻有83%受訪者從不使用牙線或牙縫刷。是次調查亦與10年前衞生署對65至74歲非居於院舍的長者口腔健康調查作對比，發現基層長者比十年前的整體長者情況更差，如失去所有牙齒的比例，比以往高出一倍，情況不理想。

此外，調查中有75名受訪者是領取普通或高額長者生活津貼人士，並合資格使用關愛基金的牙科服務，惟有76%合資格受訪者均未有使用相關資助，原因包括未有牙科需要（41%）；24%表示有牙科需要但不懂申請；20%表示有需要但由於關愛基金只能申請一次服務，擔心使用後不通再申請，因而未有申請，餘下的有申請服務；近七成受訪者表示，已沒有經常使用所配假牙，當中逾半受訪者指出，獲配假牙從來都不適合自己。

現年62歲的盧先生任職餐飲業散工，平均月入只有8,000元，扣除日常開支後，沒有額外金錢去看牙醫。他在18年前曾患上鼻咽癌，當時需要接受電療，治療影響他口腔的口水分泌，失去口水對牙齒的保護，盧先生一直想去看牙醫保養牙齒，惟他未能負擔診所收費。

現時盧先生只有9隻完整牙齒，他形容在牙科治療上，長者像是被遺棄的一群。（曾鳳婷攝）

長者嘆「我連食嘢嘅權利都冇」

現時盧先生只有9隻完整牙齒，他形容在牙科治療上，長者像是被遺棄的一群，「依家我連食嘢嘅權利都冇，食嘢食得好困難，要就住就住，唔係啲嘢食會係牙縫流出嚟」。盧先生曾查詢坊間牙醫診所鑲牙的收費，但金額高達4萬至5萬元，根本不能負擔，故希望政府能提供援助，讓長者能解決基本的進食問題。

梁婆婆和琼婆婆曾使用關愛基金下的牙科服務，惟她們對服務均感到不滿。現年68歲的梁婆婆在今年4月時，曾使用服務鑲了一隻假牙，戴上半個月後，她便感到十分不適，惟她無從得知應找誰解決問題，她表示曾試過向相關部門求助，卻未有得到妥善處理。

現年72歲的琼婆婆則在數年前使用服務，為下排牙齒造了一套假牙，惟在牙醫檢查下，告知她的口腔條件並不適合，故不為她安排造假牙。琼婆婆的關愛基金牙科服務亦因而額滿，她無法再次要求使用基金資助去看牙醫。琼婆婆事後到坊間診所查詢，診所醫生卻指她的口腔條件適合造假牙，最終她需要自費完成治療。她認為關愛基金下不能換牙醫再作診斷，是過於嚴格的條件，亦令長者容易失去治療機會。

社協社區組織幹事連瑋翹表示，調查顯示本港基層長者的口腔健康未能達到世衞基準。基於經濟考慮和牙科知識不足下，基層長者大多選擇不求醫，而牙齒健康和長者生活質素有一定的重要性，他建議政府應增設牙科保健券，讓長者能在有資助下進行恆常的檢查、洗牙、補牙及簡單治療，預防長者牙齒出現問題。

建議社區康健中心加入長者牙科保健

另外，連瑋翹認為政府應善用資源，在社區康健中心中加入口腔檢查及長者牙科保健，以提升長者對保護牙齒的認知。同時，他建議政府放寬關愛基金牙科限制，由以往65後歲長者在使用服務後，需要等待10年、即年滿75歲，以及在首次治療後的5年後，才能使用第二次服務，改為3年便能申領一次，延長長者假牙保養期。他認為同時亦要容許配上不適合假牙的長者，能與另一位醫生求助，盼能更適切長者的需要。

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