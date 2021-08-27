港大研究指「BiIA-SG」可被開發成藥物　有望預防及治癒愛滋病

今年是發現愛滋病 40周年，但此病仍未能有效根治，雖然「雞尾酒療法」（cART）大大降低了與愛滋病相關的死亡率，但需終生用藥，藥費高昂。

香港大學醫學院微生物學系愛滋病研究所領導的團隊有一項最新研究發現，通用串聯雙價廣譜中和抗體「BiIA-SG」有望能成為一種有效預防和治癒愛滋病毒一型（HIV-1）的藥物。研究團隊在非人類靈長類動物的實驗中發現，在愛滋病毒暴露前接受單次 BiIA-SG 肌肉注射治療，能100%有效預防致病性感染；而在感染病毒後採用同一療法，所有動物亦可存活，而在大部分動物體內亦持續完全抑制病毒長達兩年。



香港大學醫學院微生物學系愛滋病研究所所長陳志偉領導的團隊有一項最新研究發現，通用串聯雙價廣譜中和抗體「BiIA-SG」有望能成為一種有效預防和治癒愛滋病毒一型（HIV-1）的藥物。（資料圖片／陳芷昕攝））

港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉教授領導的研究團隊，使用感染了猴免疫缺陷病毒「SHIVSF162P3CN」（一種與HIV特性相近的病毒）的恆河猴模型進行研究，發現8隻未經任何治療的恆河猴中，有6隻在「SHIVSF162P3CN」靜脈感染後兩年內，演變成猴愛滋病，導致了高死亡率。

猴子感染後注射「BiIA-SG」病毒持續降低

相較之下，在另一組共6隻的恆河猴感染病毒前，接受了單次肌肉「BiIA-SG」注射，全部皆能有效預防病毒感染，也沒有檢測到病毒載量和宿主針對病毒的免疫反應。另有13隻猴子在感染病毒後，接受單次肌肉「BiIA-SG」注射的早期治療，其中77%恆河猴的病毒降低，並在隨後的設定點，61.5%恆河猴的病毒血症達到無法檢測的水平；而且所有接受治療的動物在實驗進行的兩年間，也沒有發生猴愛滋病。

在病毒血症達到無法檢測的動物中，「BiIA-SG」治療所誘導的「CD8 T」細胞，亦起了抑制病毒的作用。這些研究結果證明，「BiIA-SG」有望被開發成為一種新型的通用抗體藥物，用於HIV-1預防和免疫治療。這項研究結果已於科學期刊 《Cell Reports》八月號發表。

（港大醫學院提供）

另外，港大醫學院同一個研究團隊最近也證明了PD1愛滋病疫苗，能在恆河猴中誘導出有效的效應型記憶「CD8+ T」細胞，並能持續抑制病毒血症。該研究結果已在《PLoS Pathogens》六月號發表。

陳志偉表示，臨床研發BiIA-SG 與 PD1 愛滋病疫苗，有望能成為首個「香港製造」之功能性治癒愛滋病的免疫療法。