衞生防護中心前總監黃加慶調職　重回「老本行」僅主責愛滋病策略

《香港01》今年1月底率先報道協助港府應對新冠肺炎疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職，出任新開設的職位「公共衞生服務總監」，坊間懷疑是否因抗疫不力而被問責。該職位於7月底完結後，黃加慶更被調任到公共衞生服務處轄下的「特別預防計劃」部門，主責愛滋病策略，愛滋病研究是其專長，可謂重返「老本行」。

不過，衞生署回覆查詢時形容，這項人事變動是「平調」，在《香港01》追問下，署方稱黃加慶的新職位與原職位一樣同屬首長級第4級，而黃加慶亦即將同時出任公共衞生服務處主任一職。



衞生防護中心總監黃加慶早前被平調任公共衞生服務總監。（資料圖片/羅君豪攝）

黃加慶近日被調任到公共衞生服務處轄下的「特別預防計劃」部門，擔任「顧問醫生」。 （政府網站截圖)

黃加慶近日轉住公共衞生服務處「顧問醫生」

黃加慶原本是衞生防護中心總監，亦即傳染病處主任張竹君的上司，以及整個衞生防護中心的負責人。但今年1月29日起，衞生署卻將衞生防護中心總監的職位「一分為二」，新增設「公共衞生服務總監」，由黃加慶擔任，任期至7月28日。衞生防護中心總監則改由衞生署副署長林文健擔任。

記者發現，黃加慶近日被調任到公共衞生服務處轄下的「特別預防計劃」部門，擔任「顧問醫生」。有衞生職員透露，一早已聽聞黃加慶有意返回「老本行」，等待退休。

衞生署副署長林文健今年１月出任衞生防護中心總監林文健。（資料圖片）

衞生署：黃加慶屬平調 制訂未來愛滋病策略

衞生署回覆查詢時表示，為應對防疫控疫工作，以及籌備和推行全港性的新冠疫苗接種計劃，衞生防護中心於1月底開設為期半年的公共衞生服務總監編外職位，分擔衞生防護中心總監繁重的工作量，新職位由黃加慶醫生出任。該編外職位期限已於本年7月28日完結，黃加慶醫生已平調出任顧問醫生(特別預防計劃)，協助制訂香港未來五年愛滋病策略，專責預防及治療愛滋病，以及推行病毒性肝炎行動計劃等。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片/余俊亮攝）

當局指仍屬首長級第4級 將再掌公共衞生服務處

翻查資料，黃加慶擔任「公共衞生服務總監」時，職責範圍包括管轄非傳染病處、公共衞生化驗服務處、公共衞生服務處共3個部門。他現時的職位只是公共衞生服務處下「特別預防計劃」的顧問醫生，亦即他由公共衞生服務處主任何景文的上司，調職至何景文的下屬。

黃加慶現時所屬部門「特別預防計劃」隸屬公共衞生服務處轄下。（政府網站截圖)

對於署方形容調職是「平調」的說法，記者再作追問，衞生署發言人表示，顧問醫生(特別預防計劃)與公共衞生服務總監一職同屬首長級第4級。黃加慶協助制訂香港未來五年愛滋病策略，專責預防及治療愛滋病，以及推行病毒性肝炎行動計劃等工作，與何景文醫生的工作範疇不同，沒有從屬關係。

署方更稱，根據部門擬定安排，除擔任顧問醫生(特別預防計劃)外，黃加慶亦即將同時出任公共衞生服務處主任一職。據了解，公共衞生服務處不會設兩名主任，即黃加慶「升職」後，未知何景文將何去何從。

公共衞生服務處主任現時是何景文，署方稱即將由黃加慶擔任。（政府網站截圖)

顧問醫生屬首長級 月薪23萬元

根據政府招聘網站，衞生署顧問醫生的職位可達到首長級薪級表的第2點至第4點，即最高為「首長級乙一級政務官 (D4)」，D2的月薪有近18萬元，而D4的月薪是23萬元。而衞生防護中心總監一職亦屬D4。

黃加慶於1989年7月加入政府任職醫生，在1989年7月至1993年1月期間出任伊利沙伯醫院內科醫生，並於1993年1月起服務衞生署特別預防計劃，他專長是愛滋病診症及研究，2016年11月他接任衞生防護總監一職，成為第四任總監。衞生防護中心是沙士後的「產物」，當時政府經歷嚴重疫情後認識到要加強疾控感染工作，最後參考美國疾控中心模式於2004年正式成立。