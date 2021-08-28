聯合基督教音樂幼稚園突停辦　業界估計租貴致困境　暫未見結業潮

撰文：曾凱欣
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將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園，昨晚（28日）宣布，因為受財政壓力影響，即時結束營運。有私立幼稚園校長相信，今次幼稚園結業只屬個別事件，暫時未見本港幼稚園出現結業潮，估計部份學校可能因為租金昂貴，加上收生不足，導致財政有壓力。
教育局回覆指，知悉事件後已即時與該幼稚園聯絡。據局方了解，該校會為受影響學生提供轉校協助。 《香港01》就事件向聯合基督教音樂幼稚園查詢。

位於將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園，昨晚（28日）宣布，因為受財政壓力影響，即時結束營運。（歐嘉樂攝）

位於將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園，昨晚宣布結業消息，但稱會集中資源，投放於繼續營運的幼兒遊戲班及兒童音樂學院。

該校指出，會聯絡已繳付8月學費的家長，並退回8月的四份之一學費，亦會按合約條款賠償，及遣散幼稚園部門的教職員，至於受影響學生可獲轉介到區內友校繼續升學。不少家長留言表示，對幼稚園結束營運感可惜。

教聯會理事蔡麗芳（右一）相信，幼稚園結束營運屬個別事件，未見到本港幼稚園現結業潮。（資料圖片／教聯提供）

業界相信只屬個別事件

教育工作者聯會理事、思博幼稚園校長蔡麗芳相信，幼稚園結束營運只屬個別事件，暫時未見本港幼稚園出現結業潮。她說，去年教育局為幼稚園教育計劃內的幼稚園，提供「防疫抗疫基金」一筆過3萬至8萬元津貼。蔡指，當時正值疫情初期，業界都擔心學校會出現營運困難，但當時政府有為學校提供資助，「最艱難嘅時間已經過咗」。

臨近開學，聯合基督教音樂幼稚園突然宣布，因為受財政壓力即時結業。蔡麗芳說，部份學校可能因租金昂貴致財政有壓力；加上由於以往幼稚園收生均是先繳交留位費，在開學前約一個月繳交學費，學校可能因此錯失預算，發現收生人數未足以應付日常開支。她又指，幼稚園校園租金高昂，她以九龍城區8,000呎的幼稚園為例，單是每月租金已花近50萬元。

除租金問題，蔡麗芳認為，收生不足亦是學校結業的關鍵因素。她指，今年因出生率下跌，亦有部份家長考慮移民，加上因為疫情影響經濟，部份家長可能選讀津貼幼稚園，導致個別私立幼稚園，收生人足比往年下跌超過一半。

教聯會顧問、聖文嘉中英文幼稚園校長麥謝巧玲指，不少幼稚園因租金昂貴，加上疫情下收生不足，以致出現財困。她續指，有私立幼稚園向她反映，疫情致收生率減少約一至兩成，「因為疫情，家長持觀望態度，年尾出世可能等疫情緩和出年先入讀。」

被問到臨近開學，校方才宣布結束營運的情況是否常見，麥謝巧玲直言，「（相信）如果有能力，都唔想行到呢一步，可能搵過投資者但最後都冇，冇辨法唔結業都唔得。」

教育局：會向學校及學生提供適切意見及支援

教育局回覆指，知悉事件後已即時與涉事幼稚園聯絡。據局方了解，該校會為受影響的學生提供轉校協助，教育局亦會向學校及學生提供適切意見及支援。 《香港01》就事件向學校查詢。

聯合基督教音樂幼稚園於2018年創校，標榜課程以音樂為主。

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