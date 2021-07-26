幼稚園校長被指要求教師拍攝SEN學童剝光豬　教育局證實接獲投訴

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園又捲入爭議風波。前區議員李傲然周日(25日)在Facebook發帖，稱收到對該校投訴，指上月有特殊學習需要(SEN)學生於課堂上突情緒失控，繼而自行脫去衣服，校長涉要求教師立即以手機拍攝，以便作為向家長展示的「證供」，「證明是小朋友自身有問題，不受控制。」



該校校長胡肖霞未回覆查詢。教育局證實接獲相關投訴，指已按既定機制跟進，包括聯絡校監，派員到校調查，接見校長及和相關教職員，由於涉及學生福祉，定必嚴肅處理。



有前任及現役教職員於今年3月集體控訴，指大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉嫌「公器私用」，包括以「受訓」之名，要求教職員前往其寓所畫壁畫，另涉嫌虐兒，不過胡肖霞接受查詢時否認事件。《香港01》亦揭發，胡肖霞大宅涉嫌有多處僭建。

大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞涉濫權，早指有教師投訴胡肖霞怒羞成怒，衝入班房向老師破口大罵。（余俊亮攝/資料圖片）

李傲然引述拍攝是留作向家展示證據

前區議員李傲然周五於FB專頁發帖，指事件再有後續風波，有該校家長近月向前教職員哭訴，他引述指上月23日，一名特殊學習需要的學生在班房內發脾氣，礙於語言發展遲緩，未能清楚表達原因，班主任多次試圖安撫不果，女童未受控之餘，更在全班同學面前自行脫光衣服，包括內衣褲，班主任嘗試制止但不奏效。

李傲然續指，該名班主任隨即向一名梁姓主任報告，不過胡肖霞知悉事件後，要求教師立即以手機拍攝幼兒，以便他日一旦有家長投訴，可證明是孩子不受控制。梁主任遂聽任胡校長指示，拍攝學生裸照。

圖為胡肖霞校長（左）在幼稚園協會2018年的春茗晚宴上，與教育局局長楊潤雄（中）的合照。（幼稚園協會網頁圖片）

教育局：已接見校長及和相關教職員

《香港01》曾兩度致電胡肖霞查詢，惟無人接聽。教育局則回覆稱，知悉有關事件後，已即時作出跟進，包括聯絡校監，派員到校調查，接見校長及和相關教職員，以及諮詢相關政府部門的意見。由於指控涉及學生的福祉，會嚴肅處理。

至於早前接獲的投訴，局方已分別與相關人士會面及進行校訪，搜集資料，並正按現階段調查所得作出跟進。教育局重申，就每宗涉及教師失德的投訴，本局均以審慎的態度，及依據《教育條例》及從教育專業角度出發，全面考慮每宗個案的事實和情況，以決定應採取什麼行動，包括發出讉責信、警告信或勸喻信等，情況嚴重者，可取消／拒絕有關教師的註冊。