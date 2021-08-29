29歲女歐遊確診　已打針返港僅檢疫七日　返石澳居所揭染變種病毒

本港今日（29日）錄得七宗輸入個案，另有一名女子趕在早前可以因完成疫苗接種回港，只須檢疫七日，走出社區次日（27日）所提交的樣本對新冠病毒呈陽性，並帶有L452R變種病毒。患者聲稱自己在葡萄牙感染，衞生署稱她是復陽個案，其抵港後的病毒樣本CT少於30，即病毒量不算低。患者居所石澳石澳村208號和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。



▼石澳石澳村208號鄰近石澳後灘▼



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本港一名入境者復陽涉及L452R變種病毒。個案為29歲女病人，病毒CT值少於30：

．3月18日、4月8日在香港接種兩針復必泰疫苗；6月23日抽血驗出抗體



．6月底離港赴英國、西班牙及葡萄牙



．8月初發病在葡萄牙確診，在當地自我隔離，離境前檢測陰性



．8月19日乘坐EK384航班抵港，在機場採陽呈陰性



．8月20日前從中風險地區返港者，完成疫苗接種檢疫期可減至七日，因此她只須在8月19日至25日居於指定檢疫酒店，完成7日酒店檢疫後於石澳石澳村208號居住，抵港後無發病



．8月27日根據強制檢測要求，在社區檢測中心抽取的樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株



▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄樣式▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄樣式▼



七宗輸入個案都帶變種病毒L452R，並完成兩劑疫苗接種：

．68歲（編號：12102）男患者，8月25日坐CX252航班從英國抵港，當日已經發病，但沒有確診，並入住灣仔華麗銅鑼灣酒店，8月28日即檢疫第三日樣本才中招。他4月13日及5月4日在香港接種過兩劑復必泰疫苗。

．35歲（編號：12103）男病人無病徵，8月27日坐TK083航班從土耳其抵港，抵港時在機場檢測的樣本已經確診。他5月8日及5月31日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

．23歲（編號：12104）、66歲（編號：12105）兩名女患者無病徵，8月27日坐TK083航班從土耳其抵港，抵港時在機場檢測的樣本已經確診。兩人都在6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰疫苗。

．45歲（編號：12106）女外傭無病徵，8月27日坐PR300航班從菲律賓來港，抵港時在機場檢測的樣本已經確診。她3月23日及4月16日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

．48歲（編號：12107）男患者無病徵，8月27日坐PR300航班從菲律賓來港，抵港時在機場檢測的樣本已經確診。他3月3日及3月31日在香港注射兩針科興疫苗。

．26歲（編號：12108）女病人無病徵，8月27日坐PR300航班從菲律賓來港，抵港時在機場檢測的樣本已經確診。她3月3日及3月31日在香港接種兩針科興疫苗。

兩航空公司客機禁飛香港

8月27日菲律賓航空營運由菲律賓馬尼拉抵港的PR300，以及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的TK083，各有三名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，觸發「熔斷機制」。衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止上述兩間航空公司營運的客機，在8月29日至9月11日期間從馬尼拉和伊斯坦布爾着陸香港。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



至於昨日公布的一名帶有L452R的輸入個案，患者為68歲男病人（編號：12102），他居於大嶼山愉景灣觀霞樓：

．8月15日離開香港前往英國，並乘搭航班CX252於8月25日返港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，同日亦出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵

．8月27日在檢疫酒店抽取的樣本結果呈陽性

今日初步確診個案少過五宗。