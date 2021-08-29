新冠疫苗｜強制打針擴至檢疫酒店　工會憂身體不宜接種員工丟飯碗

公務員事務局局長聶德權今日（29日）指，香港應以「全民接種」為目標，於高風險場所工作人員應強制打針，不能以檢測代替，有關安排即將由機場員工擴展至檢疫酒店。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指，全球爆發Delta變種病毒，傳播速度快及廣，加上港府放寬外傭入境安排等，全是酒店業及檢疫酒店員工打針誘因，相信現時檢疫酒店員工的接種率遠高於五成。不過，若強制所有員工打針，恐身體不適合接種疫苗的工友將飯碗不保，因此她建議，政府在強制打針規定外，同時讓不合打針員工接受定期核酸測試，持陰性結果可繼續工作。



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新冠疫苗｜聶德權：目標「全民接種」 強制打針擴至檢疫酒店員工

工會支持員工打針保健康

聶德權今日透露高風險場所工作的員工，將必須接種疫苗，不能再以檢測取代，例如早前已交代的機管局特定員工，其後更會擴展至檢疫酒店，以及與檢疫工作有關的員工。

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指，社區疫苗中心10月底將關閉，從保障同業健康角度出發，只要身體適合接種疫苗，工會均支持及鼓勵他們打針。她指，最近全球爆發Delta變種病毒，傳播速度快，同時政府放寬外傭入境的安排等，成為員工打針誘因。

本港各個年齡組別接種疫苗比率。

估計檢疫酒店員工接種率遠高於五成

葉續指，早前於七月底曾向檢疫酒店員工進行調查，當時結果顯示約有五成受訪者已接種疫苗。餘下大部分未打針的員工抱持觀望的態度，等待年底推出的加強劑疫苗，避免多次打針的情況。不過現時專家指出，需接種兩劑疫苗才可打第三針加強劑，因此她估計將提升員工的接種意欲，相信現時檢疫酒店員工的接種率遠高於五成。

不過亦有檢疫酒店員工向工會反映，由於身體的各種原因，無法接種疫苗。若政府強制所有員工打針，該批員工將「飯碗不保」。葉柳青建議政府，應放寬強制打針的規定，讓該批員工接受定期核酸測試，持有陰性結果則可繼續工作。