新田購物城今結業清場　單車友失物資站感可惜：少咗個地方玩

2018年2月開幕、佔地42萬平方呎的新田購物城今（31日）正式結業停止運作，雖然大部分商戶已提早清空店舖，但亦有食肆堅守到最後一刻，預計營業至晚上十時，今午，不少市民趕來拍照留念，紛紛表示不捨及可惜。購物城受前年社會運動及疫情影響，經營面對困難，定位亦由內地自由行客為主變為由單車用品店、特式商戶、車房、餐廳等進駐。有主打本地客的零食商戶稱，購物城近期越做越多人，每星期都有很多單車客、行山客到訪集合及休息，惜最終難逃結業命運。



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商戶稱越做越多客：客人話嚟呢度好似去咗外國旅行

零食商戶負責人鄧小姐對購物城清拆感可惜，因開業3年其實越做越多人，疫情至今很多單車客及行山客視購物城作「中轉站」，假日時店鋪外會有一群群單車客集合及休息，商戶亦特意在店舖外亦擺放很多枱凳供他們休息，有時一星期會到訪幾次，有車友更一日來3次。

鄧小姐表示想繼續營業，為香港少了一個如此優美休息點感可惜，她形容香港應該有一個類似outlet的地方予人遊玩，讓市民遠離煩囂，最近經常有一家人及情侶到訪，「有客人話嚟呢度遊玩好像去了外國旅行。」購物城無奈結業，鄧小姐未來會將店鋪遷至錦田。

單車客特意前來拍照留念 對少了一個休息地方感可惜

居住在九龍區的單車客謝小姐表示，得知今日購物城結業，特意來拍照留念，平日經常到附近郊遊踩單車，亦會在購物城內購買單車物資，「少咗個新地方嚟玩，呢度好受觀光客歡迎。」認為新田購物城是單車客的熱門地點，為香港少了一個新休息地方感到很可惜。

市民建議改作利民生設施 帶旺新田經濟

居住在九龍的余先生表示，今天是第二次來到新田購物城，「（結業）唔可惜呀，哩度會有新嘢開。」余先生期待購物城原址會化身成有利民生的設施，「例如整啲中港交流嘅嘢，好似人哋日本啲outlet咁。」余先生續指，應交由財團私人發展，相信重振此地速度會更快，且可帶旺新田經濟。