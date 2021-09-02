深港交界海域發現布氏鯨屍體　環團疑為大鵬灣出沒鯷鯨「小布」

近月大鵬灣一帶罕見有布氏鯨出沒，更被內地網民暱稱為「小布」。然而內地當局日前公布，在鵝公灣對開深港交界海域發現一頭布氏鯨屍體，目前已打撈上岸，死亡原因正在調查。

本港有生態關注團體指出，今年6月至8月期間，有布氏鯨一直在大鵬灣一帶水域覓食，日前鯨魚屍體被深圳當局發現，直言「很可惜」。



日前深圳市規劃和自然資源局公布，深圳市海洋綜合執法支隊大鵬大隊在鵝公灣對開深港交界海域發現一頭布氏鯨屍體，該市海洋漁業主管部門接報後，組織科研人員前往現場調查處置，目前已打撈上岸，但未有說明發現的布氏鯨屍體，是否「小布」。

可觀自然教育中心暨天文館生物科在其Facebook專頁中指出，在大鵬灣海域出沒的相信為布氏鯨亞種「鯷鯨」（Eden's Whale），對深圳當局近日發現懷疑其屍體的消息感可惜，現時交由科研人員查證其死因。

中心指背鰭有不少變化，不能作辨別特徵。（Facebook「可觀自然教育中心暨天文館 - 生物科專頁」圖片）

該貼文又介紹，布氏鯨在大型鬚鯨中仍是較鮮為人知的物種，分類學上也頗複雜，暫時主要分為兩個亞種。小布所屬的鯷鯨體形較細，生活在西太平洋和印度洋近岸區域。而小布近月一直都在大鵬灣一帶水域覓食，該中心形容小布「向天張大嘴巴，形成一個陷阱，由下而上捕食魚群，燕鷗也會藉此機會過來捕食在口袋邊的魚兒，像極一場海空合作的表演。」