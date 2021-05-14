西貢綠蛋島發現綠海龜屍體　體內殘留未消化食物疑遭「鬼網」纏死

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-14 14:15

再有綠海龜死亡！城大海洋動物影像解剖研究組，本月初在西貢綠蛋島發現一隻綠海龜屍體，被重達3.5公斤的漁網嚴重纏繞，解剖後發現，海龜消化系統有大量未消化食物，包括墨魚及海草，估計漁網重量將海龜拉扯到水底，最終因潮漲或掙扎過程中窒息致死。

漁護署在5月1日接報，在綠蛋島發現一隻綠海龜屍體，海洋動物影像解剖研究組出動回收，發現綠海龜屍體龐大及已腐爛，並被漁網重重纏繞，其後送返城大解剖。

該雌性綠海龜全長超過1米，背甲弧長約94厘米，屬成年個體。海龜屍體被捕漁業常用、淨重約3.5公斤的流刺網嚴重纏繞。雖然屍身頗腐爛，但肌肉無明顯問題，消化系統發現大量未消化食物，包括約600克墨魚及約1.9公斤海草，亦有大量糞便及少量魚線。

綠海龜本來健康可正常捕食

研究組推斷該雌性綠海龜本來是一隻健康海龜，可正常捕食，但被漁網纏繞後，漁網的重量或將其拉扯到水底，漁線亦有可能箍著海龜頸部，未能成功逃脫的海龜有機會因潮漲或掙扎過程中窒息致死。

研究組呼籲市民自行處理用完的漁具，以免遺留在大海成為「鬼網」，危害海洋動物；若潛水或出海時發現「鬼網」，或被遺棄的漁具，應在安全及能力可及情況下幫忙清除。