專科醫生地鐵車廂影裙底　稱與妻及工作等事致心理問題　判社服令

呼吸系統科專科醫生陳恩發，去年在地鐵車廂內被發現疑在偷拍女子裙底照，經審訊被裁定罪成，案件今(2日)在九龍城法院判刑，裁判官指被告因與妻子關係及工作遇上困難，令心理出現問題，被告家中電腦也被發現頗多女性腿部及裙底照片。官稱心理問題並非輕判理由，考慮到被告被定罪後已被還柙一段短時間，相信他已受到深刻教訓，判他社會服務令240小時，期間需要接受精神治療或心理輔導，明言若重犯將會毫不猶豫判監。



車廂內拍攝遭乘客發現

被告陳恩發(48歲)，早前被裁定兩項有違公德罪成，指他於2020年7月2日，在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內，用手機拍攝2名女子的裙底相片。

控方指被告在車廂內，把手機放在背囊下拍攝站在前方女子的裙底相，被車廂內乘客發現及告知女事主。被告被捕後被發現其手機內有屬於另一名女子的裙底相。

事後有尋求心理協助

辯方今求情時指，感化官認為被告有真誠悔意，事後亦有尋求心理協助，被告還押兩星期已嘗牢獄之苦。被告面對這次審訊後，仍需面對專業團體的紀律聆訊，故希望法庭能輕判。

同事教會等稱會提供協助

裁判官判刑時透露，被告與同為醫生的太太育有一名7歲女兒，惟他與妻子關係不太理想，工作又遇上困難，從而引發心理問題。此外，被告家中電腦亦被發現有頗多女性腿部及裙底照片。被告的前同學、同事及教會牧師等均稱能向被告提供協助，被告之前未有正面面對問題。裁判官指相信被告受到教訓，最終判他接受最高時數社會服務令。

案件編號：KCCC 3408/2020