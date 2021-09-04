藏食物唇膏髮夾釀騷亂 　懲教署署長：不容監獄成反中亂港基地

涉違國安法正還柙的前區議員袁嘉蔚和5名女囚，周四被發現在羅湖懲教所內藏有違禁品而遭紀律檢控，引來其他在囚人士聲援，最終要出動「黑豹部隊」平亂。親自到場指揮的懲教署署長胡英明周五受訪透露，涉事違禁品包括食物、唇膏及髮夾，問題不可小看。胡指隨著涉及反修例衝突被捕入獄者增加，對署方的挑戰較以往更具規模及組織，他强調不容監獄成反中亂港基地。



TVB專訪懲教署署長胡英明（無綫新聞截圖）

無綫新聞網4日凌晨播出懲教署署長胡英明專訪，以羅湖懲教所六名還柙在囚女子周四被發現藏有違禁品遭紀律檢控一事講起。當時有十八名在囚人士要求取消檢控放人，懲教署區域應變隊「黑豹部隊」出動處理，署長胡英明到場指揮，他透露涉事的違禁品是指食物、唇膏及髮夾等，超出還柙人士可管有上限，他認為不可小看這個問題。

要求放人是紅線

胡英明稱：「開始的時候可能是關於感情而給你、友情已給你吃，但問題發展落去就不是感情，就變作招攬他人，勢力就是這樣形成。以前黑社會都是這樣去收人，她們做了一個動作要求我們放人，這已經踩了我的紅線，所以我一定要出區域應變隊。」

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他形容從2014佔中行動起，已留意相關在囚人士對署方管理帶來挑戰，形容今次的組織及規模更大：「很有組織抹黑、批評我們的懲教制度，衣食住行等多個範疇都有問題，目的很簡單，就是要改變(監獄)裡面的生態，改變到一個情況下令人不怕坐牢，最後結果就是影響整個香港的穩定及安全。」

懲教署出動區域應變隊開入羅湖懲教所支援（資料圖片）

不會將監獄改成樂園

胡英明又質疑區議員探監是否有實際需要：「很多青少年因黑暴相關罪行入獄後很多都後悔，但我們發覺一開始時很多區議員來探，一探完在囚人士態度都改變，因為不斷叫他們不要改，叫他們不斷要繼續抗爭。」

早前有民主派人士完成刑期後，促請監獄提供人道待遇，包括改善酷熱環境等，胡英明回應：「真的不合理就會改。但問題是可否突然間變成美好的樂園，當然不會了。監獄以及出面的環境永遠是不會對等的，如果是對等的話就怎麼會是監獄呢？」

反修例事件後，需還柙候訊人數急升令收柙所爆滿。部分人士需轉到赤柱監獄或羅湖懲教所，胡英明認為暫時仍有空間處理。