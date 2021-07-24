與囚友擁抱被指違規　袁嘉蔚罰囚「水飯房」10日　懲教署不評論

剛完成六四案刑期，恢復初選案還柙身份的前南區區議員袁嘉蔚，其facebook專頁今（24日）發文指，袁嘉蔚返回原先所屬還押囚室後，有相熟囚友擁抱袁嘉蔚以示歡迎回歸，被指「與其他囚犯有身體接觸」，被處罰單獨隔離囚禁10天（即水飯房）。

懲教署回覆《香港01》查詢時表示，不會就個別個案作出評論。



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帖文指，袁嘉蔚當時要求懲教人員指出《監獄規則》中哪款條文禁止在囚人士有身體接觸，懲教人員指會稍後向她補充，惟至今仍未作出交代，懲教職員更向嘉蔚表示「已經罰少左」，因為職員表示要以人數計算處罰日數。

帖文稱，袁嘉蔚須被隔離囚禁至本月底，期間所有福利被剝奪，包括不能「食私飯」，不可收取信件，不可收取報紙，甚至不能閱讀書籍。

懲教署表示不評論個別個案，又指任何在囚人士如作出違紀行為，院所管方會根據法例，採取紀律檢控及作出適當懲處，絕不姑息。如在囚人士不服紀律聆訊的判決，可按既定機制提出上訴。