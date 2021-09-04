科興疫苗｜月中將審視港青年打針數據　劉宇隆盼降接種科興年齡

現時港府只容許18歲或以上人士選擇接種科興疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）在電台節目表示，他所負責的青少年接種新冠疫苗研究，已有初步結果，認為港府向市民提供的兩種疫苗，即科興及復必泰，都適合青少年接種。研究又顯示，接種科興疫苗的青少年免疫反應，亦與成人相差無幾，認為有足夠的數據做「免疫橋接」，批准他們打針。

不過據劉宇隆了解，科興藥廠尚未向港府提交申請。劉亦曾與官員溝通，希望他們想出符合香港法律程序的方式，降低科興疫苗的接種年齡。他又指，衞生署轄下科學委員會，將於本月中開會，屆時他將遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式，決定是否下調接種年齡。



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劉宇隆今接受商台節目《政經星期六》訪問時表示，他負責的研究分別招募120人接種兩款新冠疫苗，接種者是青少年和他們的家長。目前研究團隊仍分析接種者的抗體、T細胞反應數據，而副作用方面屬可接受水平，故認為青少年打針是安全。

劉宇隆指，衞生署轄下的科學委員會將於本月中開會，屆時他會遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式決定是否下調接種年齡。（資料圖片／李澤彤攝）

劉宇隆稱，科興藥廠未向港府申請降低接種年齡，藥廠稱第三期研究在智利進行，希望於今年底才提交數據。但他指出，港大一項調查發現，有三、四成青少年希望接種科興，現時接種率已接近瓶頸，認為港府應彈性處理，才能突破接種率。

他續指，研究數據反映青少年接種科興疫苗後，免疫反應與成人相差無幾，已有足夠數據做「免疫橋接」，批准他們打針。

劉稱，曾與港府官員溝通，希望他們想出符合香港法律程序的方式，降低科興接種年齡，官員回應指會盡快處理。他透露，本月15日科學委員會將開會，屆時他會遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式，決定是否下調接種科興年齡。