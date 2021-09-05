馬季開鑼｜新季丁財旺　投注額14.41億創開鑼日新高　1.7萬人入場

馬季戰火重燃，去年開鑼日因疫情關係閉門作賽，今年開鑼日沙田馬場重新向公眾開放，但需預先訂座登記。全日10場賽事總投注額約14.41億元，創歷屆開鑼日新高，較上季開鑼日多出4.72%。今年疫情稍緩，馬會准許市民預約進場，沙田馬場及跑馬地馬場入場人數，由285人急升至17,563人。



▼9月5日馬季開鑼 馬迷興奮入場▼



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去年僅285人次可入場 只限兩人「拉頭馬」

去年馬季開鑼，受疫情所限，只容許參賽馬主及一位同行賓客入場觀賽，「拉頭馬」亦只限兩人影相，因此入場人數僅得285人。而今年疫情放緩，馬會則接受公眾入場，但需預先訂座及量度體溫，以及全程佩戴口罩。馬會今日公布，沙田馬場及跑馬地馬場的入場人數，合共急升至17,563人，但相比2019年的68,271人，仍減少約5萬人次。

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投注額較上季開鑼日升4.72%

開鑼日共有10場賽事，馬會亦公布，全日的投注額達14.41億元，破歷來開鑼日紀錄，較上季開鑼日多4.72%，上季為13.76億元。而沙田馬場今早11時已開放，已有大批馬迷急不及待入場敲打銅鑼。開鑼醒獅表演亦是今日重點戲，亦容許馬迷於觀眾席參與，特首林鄭月娥在馬會主席陳南祿及多名董事陪同下，主持醒獅點睛儀式，不少人拍手歡呼，亦有馬迷與林鄭月娥揮手。

馬會公布今季「開鑼大賞」總獎金達7,000萬元。 (馬會網頁圖片)

應家柏形容取得好開始 對今季前景感樂觀

香港賽馬會行政總裁應家柏表示，很滿意新馬季取得一個好開始，我對今日的業績感到很滿意，感謝馬會團隊的合作，對於今季的前景感到樂觀。