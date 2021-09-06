24歲女旺角打肉毒桿菌後中毒入院　當局暫未有涉事美容處所資料

衞生防護中心今日（6日）公布，一名24歲女子上周五（3日）在旺角一間美容處所，於小腿接受肉毒桿菌毒素注射後，現胸口不適、氣促、全身無力和心悸徵狀，臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，留院3天至今日出院。

衞生防護中心提醒市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行，但未公布涉事處所地址及名稱等資料。《香港01》就此查詢，衞生防護中心表示仍然調查中。



該名24歲女病人過往健康良好，她於9月3日在旺角一美容處所，於小腿接受肉毒桿菌毒素注射。（資料圖片）

小腿接受注射 即日胸口不適、氣促和心悸

衞生防護中心表示，該名24歲女病人過往健康良好，她9月3日在旺角一美容處所，於小腿接受肉毒桿菌毒素注射。她在療程當日出現胸口不適、氣促、全身無力和心悸，同日到仁濟醫院急症室求診和入院。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒，情況穩定，今日已出院。

肉毒桿菌毒素注射只應由註冊醫生施行

衞生署發言人說，肉毒桿菌毒素注射程序只應由本地註冊醫生施行，市民注射前應先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症；如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎則不應注射。如市民出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

發言人指，若獲轉介由醫生施行注射程序，消費者應了解醫生全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

肉毒桿菌毒素作美容用途 效果短暫

肉毒桿菌毒素如用作美容用途，注射後效果短暫，亦會逐漸消失。衞生防護中心指，肉毒中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。有關徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。