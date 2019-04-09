【醫療美容】23歲重慶女為小腿注射肉毒桿菌　致呼吸困難中毒送院

近日，23歲的重慶女生張倩（化名），因小腿注射過量的肉毒桿菌，導致呼吸困難，出現視線模糊等症狀，隨後被送往重慶市急救醫療中心治療。目前，張倩已脫離危險，準備出院返家。

近年醫學美容成風潮，同時衍生出不少美容事故。（截取網絡）

據早前報道，張倩原本到重慶一家醫療整形機構施打「瘦臉針」、「瘦腿針」，沒想到打了肉毒桿菌幾天後，逐漸出現渾身乏力、胸悶、頭暈等症狀，後來發覺身體仍有異狀，就趕緊前往醫院治療。

據重慶市急救醫療中心整形科主任醫師李偉介紹，被送進急救中心之前，張倩共注射了500多單位肉毒桿菌，其中小腿打了400單位的肉毒素，臉部打了100多單位，「一般給身體打肉毒桿菌，劑量都要嚴格控制，每次注射總劑量最好不超過200-300單位。如果臉和腿都要打的話，需分批注射，不應安排在同一時段進行，避免發生劑量過多導致中​​毒。且按醫療文獻記載，肉毒桿菌劑量超過500單位，就有可能出現中毒，超過2000單位甚至可能引發死亡。」

同時，李偉表示，肉毒桿菌已廣泛運用於醫療美容領域，有相應的使用規則，他指出，「像張倩這種肉毒素超量中毒的患者很少，部分中毒是因為注射手法不當，肉毒桿菌直接進入血管引發中毒。」

至於如何「健康」的施打肉毒桿菌進行美容？李偉提醒主要有三點注意事項：「首先，就是要到正規醫療機構進行注射；其次，肉毒桿菌要選擇經國家政府批准的藥品，若是國外走私的話，會有很大的風險；最後，施打肉毒桿菌時，要嚴格遵守安全劑量，不能為提高效果過量注射。」

（華龍網）