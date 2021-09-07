富商梁仲豪夫婦被偷逾200件珠寶　價值逾1400萬　菲傭囚4年11月

新世界前執行董事梁仲豪與妻子，多番遭家中菲傭盜取珠寶名錶，總值逾1400萬元，菲傭並找來兩名同樣在港任傭工的親戚，幫忙典當。警方到當舖巡查時意外發現可疑單據，向夫婦查問始揭發案件。3名女菲傭早前承認相關控罪，法官今(7日)在高等法院判盜竊珠寶的菲傭監禁4年11個月，並判負責典當的兩名親戚監禁1年4個月。



三名被告：NONES Carmelita Galay(47歲)、 NONES Maricris Galay(32歲)、ALAGNA Cristina Noble(51歲)。 首被告承認6項盜竊罪，次被告和第三被告各承認4項和6項處理贓物罪。次被告和第三被告分別為首被告的姪女及表姊。

事主感到被背叛

法官判刑時指，考慮首被告在案中偷取物品的價值，她在案中違反誠信，事主感到被背叛。除認罪外，法官亦因首被告為母親籌集醫療費用，而給予更多減刑，最終決定判首被告監禁4年11個月。

至於第二和第三被告，法官接納兩名被告不知道負責典當物的價值，兩人犯案亦不精密，考慮兩人在事後協助事主起回失物，最終判兩人監禁1年4個月。

警方巡查當舖發現可疑單據揭發

案情指，梁仲豪與妻子居於深水灣道某獨立屋，首被告案發時為他們的家傭。

警方於2019年7月，在典當舖進行定期巡查時，發現涉及首被告的典當紀錄有可疑。警方其後向事主夫婦查問，夫婦確認從未把被盜物品給予首被告，首被告因此被捕。調查發現，她於2018年5月至2019年9月間，多番偷取事主夫婦的頸錬、耳環、手鐲、名錶和金條等，約200件，總值逾1400萬元。梁氏夫婦最後亦要支付140萬元把珠寶贖回。

調查亦發現，首被告把部份失物交由他人保管，或把物品典當。第二和第三被告亦多番按首被告的指示，把物品典當，再由典當所得的款項，交予首被告。 第二和第三被告因此亦被捕。

案件編號：HCCC129/2021