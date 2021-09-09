政府增九龍灣商業用地樓面面積7%　6幅地皮涉574萬呎　擬設新商場

政府近年致力將九龍東轉型成為核心商業區，未來再添商廈。起動九龍東辦公室公布九龍灣行動區建議發展大綱圖，6幅地皮合共提供574萬方呎樓面，較2016年提出的初步發展方案增加約7%。

新增樓面面積主要來自兩幅商業用地，包括常怡道的前環境保護署廢物回收中心，以及偉業街運輸署驗車中心用地。兩幅用地除了各設三幢商廈外，亦有基座作零售、餐飲及娛樂用途，並將以賣地方式出售。



起動九龍東就建議發展大綱圖諮詢觀塘區議會，指研究範圍佔地17公頃，北面為常怡道，東面為偉業街，南和西至觀塘繞道，分為六幅用地。日前公布的大綱圖中，發展密度參照觀塘和九龍灣商貿區用地的地積比率12倍，總樓面建築面積將由初步發展大綱圖的537萬平方呎，增加至574萬平方呎。

綠色交通樞紐可供電動巴士、小巴充電

另外，新一份大綱圖中顯示，用地內的綠色交通樞紐面積將增加至近5.4萬平方呎，以提供電動巴士或電動小巴充電設施。綠色交通樞紐內將採用圍邊鋸齒形的候車處設計，亦建議設置空調乘客候車處、實時資訊顯示屏、車長休息室及洗手間等設施。

位於地段四的運輸署驗車中心待完全遷往青衣的新驗車中心後，便會開始清拆。（資料圖片）

新增樓面主要來自常怡道的地段二，以及觀塘繞道跟偉業街之間的地段四。地段二為「商業」地帶，包括辦公室、零售餐飲等用途，總樓面面積約為220萬平方呎。地段四同樣為「商業」地帶，包括辦公室、酒店、零售餐飲等用途，地積比率12倍，總樓面面積約為216萬平方呎。

根據大綱圖中的建築物示意圖，地段二將建六層高的基座作零售、餐飲及娛樂用途，上面再建三幢120米至150米高的辦公室商廈。地段四則設三至五層高的零售、餐飲及娛樂用途基座，上面再建三幢商廈，而其中一幢亦有部份樓層劃為酒店用途。

當局指，位於地段四的運輸署驗車中心待完全遷往青衣的新驗車中心後，便會開始清拆；位於地段三的路政署維修廠亦將於賣地前遷出；而地段一現為警務處的九龍灣車輛扣留及檢車中心，相關部門現正商討該中心的搬遷計劃。