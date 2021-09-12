國泰9.11爆「詐彈」驚魂　飛北京航班急疏散　乘客批停機坪暴曬

北京首都國際機場於9.11發生「詐彈」驚魂。《香港01》今日（12日）獲悉，昨日一班由香港飛往北京的CX390航班在降落後，懷疑機上有可疑爆炸品威脅（Bomb threat），全機人員須緊急疏散。

有乘客家屬向《香港01》透露，事發時機上氣氛突然緊張，機組人員慌忙翻查行李櫃，之後緊急安排乘客沿逃生滑梯撤離，其間有人受傷，約30多名乘客落地後立即奔跑遠離客機，多名身穿全副保護裝備的執法人員其後登機調查。有乘客不滿國泰及有關部門未有交代清楚事件，大批乘客負傷在停機坪上暴曬1.5小時，最後折騰近6小時才能離開機場。

國泰回覆《香港01》查詢時確認，CX390昨日在北京降落後，收到當局的「安全威脅訊息」，為謹慎起見啟動緊急滑梯撤離乘客及機組人員，過程中少數乘客輕微擦損，已獲治療毋須送院，國泰會為受影響的乘客提供協助及支援，並與配合調查。

警方回覆《香港01》指出，昨早上約10時40分接獲報案，有人聲稱一架前往內地的航機被放置炸彈，案件列作炸彈嚇詐。



國泰航空CX390航班於9月11日在北京降落後， 收到當局安全威脅訊息，緊急撤離全機人員。（讀者提供圖片）

讀者Monica向《香港01》表示，其七旬父親昨日（11日）9時許，在香港國際機場乘搭國泰航空一班CX390的航班飛往北京，航班近中午12時着陸，她引述父親指，客機抵達停機坪後，機組人員顯得神情緊張，不時低頭細語，未幾打開座位上的行李櫃，逐一翻看。

部份乘客滑逃生梯割損受傷

其父憶述，客機上的緊急逃生門突然打開，但機組人員亦未有解釋情況，乘客陷入恐慌，他們只能按指示沿逃生滑梯下滑離開機艙，但由於滑梯太陡斜及不平滑，有部份乘客被割傷流血，其父親的手部及腳肘亦被割損。

國泰航空CX390航班於9月11日在北京降落後， 收到當局安全威脅訊息，緊急撤離全機人員。（讀者提供圖片）

「機長帶領約30名乘客和機組人員逃跑」

客機當時停留在停機坪中央，多輛警車及消防車在遠處戒備，Monica表示：「當時機長帶領父親及大約30名乘客和機組人員逃跑，一直跑離客機遠處才停下來。」其後有穿全副保護裝備人員登機調查。

Monica引述父親指，他們在停機坪上曝曬超過1.5小時，其間沒水沒食物，亦沒有遮擋，分別有兩名乘客報稱弄傷腰患及見頭暈，才有救援人員到場，其間有人透過對講機對話，指「有人報案稱飛機上有炸彈」，但現場沒有人進一步證實。

北京首都國際機場在9月11日接報「疑詐」疑雲。（資料圖片/中新社）

國泰：接獲當局安全威脅訊息

Monica批評：「人的性命最重要，怎可能一直沒人理會傷者？」其後乘客獲安排入機場等候，警方及保安人員再逐一檢查他們的行箱，「父親很驚慌，不少人都感到沮喪，他們一直等到傍晚6時許才能離開機場，但至今日仍然沒有人交代過情況。」

國泰航空回覆查詢表示，CX390航班於昨日（11日）在北京降落後， 由於有關當局收到安全威脅訊息，為謹慎起見，因而啟動了緊急滑梯撤離乘客及機組人員，少數乘客在過程中輕微擦損，已獲得適切治療，毋須送院。

國泰續指，會繼續為受影響的乘客提供協助及支援，並繼續與有關當局合作調查事件，國泰十分重視乘客及機組人員的安全，而此事件並無影響航班安全。

警方：接報有人聲稱往內地航機被放炸彈

警方表示，昨日（11日）早上約10時40分接獲報案，有人聲稱一架前往內地的航機被放置炸彈。警方接報時該航機已離港，警方啟動有關程序處理案件，事件中無人受傷，案件列作炸彈嚇詐，由機場警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。