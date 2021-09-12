中秋節｜大澳花燈節亮燈至月底　周日旺丁旺財　情侶盼明年續辦

八月十五中秋節（21日）將至，踏入第四屆的「大澳水鄉花燈節」在疫情下於昨日（11日）開始，近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，與市民同慶中秋。主辦方指，舉辦目的為盼望移居至市區的年輕人，能夠於中秋節回大澳探望長者。

有商戶今日（12日）指，最近兩日確實有較多市民到大澳，生意額比往日提升兩至三成。亦有市民感嘆，疫情下難得有普天同慶的地方。不過，今日氣溫維持30多度，有小朋友說：「下晝嘅時候熱死，熱到每5分鐘入一間店度坐。」



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取消花燈節巡遊、秋月音樂祭

「大澳水鄉花燈節」由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦，今年踏入第四屆。今年的花燈主題為「留下來的水鄉情」，希望在疫情及移民潮下，喚醒港人珍惜眼前人。唯受疫情影響，今屆取消了花燈節巡遊、開幕儀式、秋月音樂祭。

情侶、家庭入大澳吃喝賞日落

今晚6時半，過百人聚集於大澳廣場等候亮燈，其後一瞬間整個大澳的大街小巷，均迴響着歡呼聲。其中，情侶譚先生與江小姐首次慶祝花燈節，直言「梗係開心啦！」二人今日在大澳品嚐蝦豬餅、沙翁及手工啤酒，共消費200多元，並在大澳觀賞日落。他們亦指，疫情下難得有普天同慶的地方，「如果下年繼續舉辦，必定會再到！」

王太一家人今日亦趁周末同遊花燈節。不過王小朋友雖然讚賞花燈漂亮，但指今日天氣炎熱，「下晝嘅時候熱死，熱到每5分鐘入一間店度坐。」而王太表示，今日先坐昂坪360纜車再到大澳，指全家共消費約1,000元。她亦會，會帶小朋友再到大澳，「因為係好特別，呢種感覺得呢度先有。」

餅店：生意提升兩至三成

人流亦帶動商戶的生意，位於吉慶街、賣沙翁的大澳餅店店主楊女士指，最近兩日確實有較多市民到大澳，生意額比往日提升兩至三成，「啲人就係等埋開燈就嚟啦。」不過沙翁店於6時關門，問到遊客有否影響居民生活，她指遊客來大澳為了拍照，並未有帶來滋擾。

四屆內花燈數目由增九倍

歡樂的背後並不容易，花燈節創辦人之一，張敏芳及蘇先生坦言，由首屆約300個花燈，直至今屆近3,000個花燈，增加九倍，籌辦過程並不容易，中間涉及不少義工付出的汗水。「好辛苦㗎，整2,000幾個燈籠。唔係啲人嚟到話，啲燈籠就咁㗎咋？唔係好鍾意呢啲說話。」

他們亦澄清，主題「留下來的水鄉情」與移民潮無關，目的為盼望移居至市區的年輕人，能夠於中秋節回大澳探望長者。問到明年的計劃，過去三屆舉辦花燈節均波折重重，他們表示「 可能最後一年，唔知㗎。」